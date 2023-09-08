В Воронежской области задержали «теневых банкиров», незаконно заработавших 36 млн рублей

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Воронежской области задержало четырех членов ОПГ в возрасте от 29 до 53 лет, подозреваемых в незаконной банковской деятельности (ч.2 ст. 172 УК РФ, до семи лет колонии). Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Они незаконно заработали 36 млн руб.

Установлено, что злоумышленники создали нелегальную систему банковского обслуживания с «широким спектром финансовых услуг», в которые входили инкассация, рассчетно-кассовое обслуживание, обналичивание денег. Последняя из них пользовалась наибольшим спросом. Для этого использовались расчетные счета 16 подконтрольных подозреваемым фирм-однодневок. Клиенты «теневых банкиров» по фиктивным основаниям перечисляли им средства, которые обналичивались и возвращались.

По местам жительства членов ОПГ и их офисов проведено 16 обысков — изъяты компьютеры, печати аффилированных фирм, финансово-хозяйственная документация и другие вещественные доказательства преступлений. По ходатайству следователя всем подозреваемым была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Как экс-главе воронежского ЧОПа вынесли наказание за обналичивание в составе ОПГ 40 млн руб. — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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