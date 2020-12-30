Охранник не взял банк

Воронежский областной суд смягчил наказание бывшему генеральному директору известной воронежской охранной компании «Патруль» Александру Сергееву, признанному виновным в организации незаконной банковской деятельности. Апелляция вместо 2,5 лет колонии назначила наказание в два года, но оставила штраф 450 тыс. руб. Пятеро сообщников Сергеева, получившие условные сроки, согласились с приговором первой инстанции и не обжаловали их. Защита бизнесмена попробует предпринять еще одну попытку отменить реальное наказание в кассации.

Воронежский областной суд в середине декабря смягчил наказание Александру Сергееву, которого Коминтерновский райсуд облцентра в начале сентября признал виновным в осуществлении незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Первая инстанция назначила ему 2,5 года колонии общего режима и штраф 450 тыс. руб. При рассмотрении жалобы на приговор облсуд сократил срок до двух лет, а в остальной части оставил без изменения.

Кроме Сергеева обвиняемыми по уголовному делу, которое в октябре 2018 года возбудило управление ФСБ по Воронежской области, являлись еще пять человек. Самое серьезное наказание в 2,5 года лишения свободы условно и штраф в 300 тыс. руб. получил бывший член общественной палаты Воронежской области Кирилл Михайлов. Другим обвиняемым — Анастасии Куркиной, Вере Сотниковой и Александру Бабкину — суд назначил по два года условно и штрафы по 250 тыс. руб., Никиту Клейменова наказали лишь штрафом в 400 тыс. руб. Никто из них не обжаловал приговор.

Как сообщили в УФСБ, группа занималась обналичиванием денег через подконтрольные «фирмы-однодневки», а также с помощью инкассации и кассового обслуживания физических и юридических лиц. Сергеева в ведомстве назвали ее организатором. Задокументированный доход группы с сентября 2016 года по сентябрь 2018-го превысил 40 млн руб.

При отбывании наказания Александру Сергееву зачтут срок его пребывания под стражей. После возбуждения уголовного дела ему была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Однако весной 2019 года суд ужесточил ее, заключив Сергеева на два месяца в СИЗО из-за нарушений ранее установленных запретов.

Представляющий Александра Сергеева адвокат Дмитрий Чеботарев рассказал “Ъ-Черноземье”, что пока не получил апелляционное определение. «Когда получим его, оценим на предмет возможности кассационного обжалования и, предполагаю, будем готовить кассационную жалобу»,— сказал господин Чеботарев.

«Патруль» — крупный представитель охранного бизнеса в Воронеже, работающий на рынке десять лет. Среди его клиентов — структуры «Газпрома», «Квадра», «Калина Ойл», «Татнефть», а также государственные ведомства — администрация Губкина (Белгородская область), воронежский цирк и зоопарк, областной детский центр социальной реабилитации и оздоровления «Золотой колос». Именно «Патруль» обеспечивал порядок во время столкновения экоактивистов со сторонниками добычи никеля в Новохоперском районе Воронежской области в 2013 году.

По данным Kartoteka.ru, в Воронежской области зарегистрировано два ООО «ЧОО “Патруль”». Одно из них Александр Сергеев возглавлял с февраля 2017 года по 7 сентября 2018-го, второе — в 2010-2015 годах. Соучредителями организаций выступают Максим Кислицын, Максим Голяндрин и Олег Тихонов. Нынешние руководители «Патруля» предпочитают не комментировать процесс над бывшим коллегой и ранее просили никак не связывать вменяемую ему незаконную деятельность с работой организации.

Сергей Толмачев