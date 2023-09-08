США предложили разместить в Румынии дополнительные боевые самолеты

США планируют разместить в Румынии боевые самолеты в дополнение к тем, что выполняют задачи воздушной полиции НАТО. Об этом сообщила посол США в Румынии Кэтлин Кавалек на встрече с министром национальной обороны страны Анджелом Тылвэром.

«Посол Кавалек передала желание США продолжать оказывать помощь Румынии для более эффективной защиты национальной территории, в том числе путем размещения в ближайшее время в Румынии боевых самолетов военно-воздушных сил США в дополнение к миссиям воздушной полиции НАТО»,— говорится в сообщении американского министерства (цитата по ТАСС).

Миссия воздушной полиции НАТО была создана в 2004 году. Она предполагает постоянное присутствие истребителей стран–членов организации, которые готовы быстро реагировать на любые возможные нарушения воздушного пространства.

Госпожа Кавалек также подчеркнула, что американские власти полностью привержены укреплению потенциала Румынии и НАТО по защите и сдерживанию любой агрессии против общей союзной территории на восточном фланге. Румынский министр обороны, в свою очередь, поблагодарил США за поддержку на фоне последних событий. 6 сентября в румынском уезде Тулча на границе с Украиной обнаружили несколько частей беспилотника той модели, которую использует Россия. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не имеет подтверждений, что произошедшее было «преднамеренным нападением России».

Милена Костерева