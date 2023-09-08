Что в тренде?

Один из главных плюсов осеннего сезона — вариативность гардероба. Легкие ткани, футболки и шорты пора менять на трикотаж, платья и верхнюю одежду. Разбираем несколько ключевых женских трендов, которые с подиумов перейдут на улицы.

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Повседневный стиль

Есть тренды, а есть бессмертная классика. В нынешнем сезоне эти два понятия встретились на подиуме. Многие дизайнеры (например, Gucci) в своих показах сделали акцент на беспроигрышные комбо: рубашка button-down, пиджак или блейзер, брюки или базовые джинсы. Тот самый smart casual, уместный как в офисе, так и на неформальном мероприятии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Gucci, Coperni, Miu Miu

Gucci, Coperni, Miu Miu



Красный

У каждого сезона есть цвет — и речь сейчас не о пейзажах. Этим летом доминировал барби-розовый, однако с приходом холодов он теряет свою актуальность. Ключевой цвет осенне-зимнего сезона — глубокий красный. Платье, пальто или даже помада такого оттенка будут безошибочным решением. Главное, выбрать свой тон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Bottega Veneta, Ferragamo, Lanvin

Bottega Veneta, Ferragamo, Lanvin



Черное пальто

Огромное черное пальто, пожалуй, главное вложение этого сезона. Оно настолько универсально, подойдет и для похода в театр, и для прогулки до ближайшего магазина в паре с объемным худи и леггинсами. Приталивать его необязательно — наоборот, оверсайз-силуэт будет придавать образу больше голоса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Margaret Howell, Givenchy, Fear of God

Margaret Howell, Givenchy, Fear of God



Талия

Несмотря на безразмерность черного пальто, о приталенных вещах все же забывать не стоит. Некоторые дизайнеры (Ermanno Scervino, Versace) представили вещи с акцентной талией как привет из 1980-х, другие же (например, Schiaparelli) создали акцент с помощью аксессуаров. Похоже, подчеркнутая талия возвращается после долгой эпохи оверсайза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ermanno Scervino, Versace, Schiaparelli

Ermanno Scervino, Versace, Schiaparelli



Металлик

Для тех, кто не привык довольствоваться серым, черным и коричневым оттенками в осенний сезон, есть хорошие новости. В текущем году подиумы уделили отдельное внимание металлику. Платья с пайетками, экошуба с металлическим отблеском или блестящий топ — в этом году металлик возвращается в любом виде. Начинаем готовиться к зимнему сезону вечеринок?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Hermes, Isabel Marant, Emporio Armani

Hermes, Isabel Marant, Emporio Armani



Плечи

Еще один популярный силуэт этого сезона — обнаженные плечи. Для городских улиц этот тренд хорош только первые пару месяцев осени, однако и вечерние платья нужны не для прогулок по тротуарам. Вечеринка с дресс-кодом black tie, поход в оперу или театр, ужин в приятном ресторане. Осенью (и зимой) всегда есть куча поводов надеть что-то особенно хорошее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Marc Jacobs, Chloe, Tom Ford

Marc Jacobs, Chloe, Tom Ford



Илья Петрук