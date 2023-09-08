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Коммерсантъ FM
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Цена на газ в Европе растет на фоне забастовки на СПГ-заводах в Австралии

Стоимость фьючерсов на газ в Европе росла на 11%, до $401 за 1 тыс. куб. м (€36,20 за 1 МВт•ч). Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на данные торгов газового хаба TTF в Нидерландах. Накануне на двух ключевых СПГ-заводах Chevron в Австралии начались забастовки.

Как отмечает Bloomberg, забастовки пока не могут значительно повлиять на ситуацию на газовом рынке, так как газовые хранилища в Евросоюзе заполнены выше целевых показателей. При этом риск длительной забастовки будет давить на газовый рынок ЕС после энергокризиса в прошлом году.

Забастовки на двух платформах Chevron начались сегодня, 8 сентября. В рамках акций сотрудники решили делать перерывы в работе и перестать выполнять некоторые обязанности.

Забастовки должны были начаться вчера, 7 сентября, однако были перенесены на время дополнительных переговоров с руководством Chevron. 14 сентября должна начаться полномасштабная двухнедельная забастовка, во время которой работа СПГ-платформ будет полностью остановлена.

Профсоюз сотрудников Chevron впервые объявил о планах провести забастовку в начале августа. Сотрудники требуют повышения зарплат и улучшения условия труда. На фоне сообщений о возможной забастовке стоимость газа в Европе на хабе TTF выросла на 28% к предыдущему закрытию, до $453/1 тыс. куб. м.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Газ достается спотом».

Олеся Павленко

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