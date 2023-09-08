Новый роман Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин» выйдет 29 сентября

Новый роман Виктора Пелевина получил название «Путешествие в Элевсин» и поступит в продажу 29 сентября в 20:23 мск. Об этом сообщила пресс-служба книжного издательства «Эксмо», с которым писатель сотрудничает последние годы.

«События романа великого предсказателя будут развиваться в той же вселенной, что и его предыдущие книги "KGBT+" и "Transhumanism Inc"»,— добавили в пресс-службе.

Предзаказ 20-го по счету романа Виктора Пелевина начнется сегодня, 8 сентября. «Путешествие в Элевсин» будет доступен в электронном и аудиоформате одновременно с печатной версией, сообщили в пресс-службе книжного сервиса «ЛитРес».

Виктора Пелевина называют одним из наиболее популярных современных российских писателей — его предыдущая книга «KGBT+» вошла в десятку самых продаваемых в 2022 году на сервисе «ЛитРес».

Больше 20 лет господин Пелевин не появлялся на публике. Последний раз его видели на литературном симпозиуме в Токио в 2001 году. К 60-летию писателя режиссер Родион Чепель снял документальный фильм «Пелевин», в котором собрал комментарии и воспоминания знакомых с Виктором Пелевиным людей.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Писатель и пустота».

Петр Бузлаев