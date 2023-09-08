Из свежей почты

Гена Костюхин, 13 лет, задержка психоречевого развития, эпилепсия, требуется курсовое лечение. 133 763 руб.

Внимание! Цена лечения 240 763 руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» внесло 50 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 40 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Вятка» соберут 17 тыс. руб.

В пять лет у сына случился судорожный приступ с потерей сознания. Лечение не давало результата, частые тяжелые приступы врачи смогли остановить только в семь лет. Гена плохо писал и рисовал, не мог учиться, даже пуговицы разучился застегивать. Благодаря Русфонду мы попали в Институт медтехнологий (ИМТ, Москва). Доктора скорректировали противосудорожную терапию, провели курсы лечения для улучшения мозговой деятельности. Сын стал внимательнее, начал читать, решать задачи. Но возврат приступов не исключен, и ИМТ готов продолжить лечение. Помогите его оплатить! Людмила Костюхина, Кировская область

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «У Гены задержка психоречевого развития, криптогенная фокальная эпилепсия. После восьми курсов лечения мальчик стал спокойнее, сообразительнее. Надо продолжить лечение с целью расширения кругозора Гены, улучшения его памяти».

Соня Панасенко, 7 месяцев, врожденная деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами. 153 320 руб.

Внимание! Цена лечения 202 320 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 30 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Брянск» соберут 19 тыс. руб.

В месяц мы заметили на затылке дочки уплощение. Ортопед подтвердил наши опасения: у Сони деформация черепа, со временем это может повлечь нарушения зрения, слуха, прикуса. Сейчас голова дочки расширилась в области висков, макушка вытянулась вверх. Московские нейрохирурги сказали, что ей необходимы специальные шлемы-ортезы. Откладывать лечение нельзя, но оплатить его мы не можем. Жена в декретном отпуске, а я ищу работу. Помогите! Петр Панасенко, Брянская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «У Сони деформация головы, позиционная брахицефалия. Возможна коррекция при помощи индивидуальных краниальных ортезов (шлемов). Их ношение обеспечит анатомически правильное формирование головы девочки».

Алеша Кузнецов, 11 лет, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 147 638 руб.

Внимание! Цена лечения 550 638 руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» внесло 50 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 330 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Владимир» соберут 23 тыс. руб.

После переломов в раннем возрасте Алеше диагностировали повышенную хрупкость костей. С трех лет его лечат в GMS Clinic в Москве. Деньги на лечение собирает Русфонд. Результаты обнадеживали: переломов долго не было. Но в 2019 году сын ломал кости пять раз. Лечение возобновили. Потом потребовалась операция по исправлению деформации бедра. Сейчас Алеша ходит в школу, занимается физкультурой. Чтобы уберечь его от новых переломов, лечение нельзя прекращать. Помогите, пожалуйста! Надежда Кузнецова, Владимирская область

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Татьяна Хасянова: «Алеша проходил курсы терапии бисфосфонатами. В 2021 году ему установили телескопический стержень в правое бедро. Мальчик активно растет, и для снижения вероятности переломов надо продолжить лечение в сочетании с реабилитацией».

Рома Колесников, 11 лет, врожденная деформация стоп, требуется лечение. 169 407 руб.

Внимание! Цена лечения 429 407 руб. ООО «Ни Хао Партс» внесло 50 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 210 тыс. руб.

Рома родился с изогнутыми, как крючки, ножками. В московской Филатовской больнице ему провели курсы гипсования, рассекли ахилловы сухожилия, надели брейсы (специальную обувь). Ноги выпрямились, сын ходил наравне со сверстниками. А два года назад левая стопа опять стала подворачиваться. В клинике «Константа» в Ярославле готовы провести лечение и сделать операцию, но денег на это у нас нет. Предыдущее лечение мы оплатили сами. Пожалуйста, помогите! Анна Колесникова, Москва

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «У Ромы после лечения по методу Понсети на фоне роста произошел рецидив деформации. Мы планируем курс гипсований и оперативное лечение обеих стоп: транспозицию (перемещение) передних большеберцовых мышц, высвобождение мышц, связок, сухожилий. Мальчик сможет уверенно ходить, бегать».

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