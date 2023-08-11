Потребители сэкономили на рационах

Тренд на экономию затронул сервисы доставки готовых рационов питания и наборов для готовки еды. Необходимость поддержания спроса вынуждает участников рынка фокусироваться на бюджетных линейках, из-за чего совокупные продажи в отрасли по итогам этого года могут сократиться год к году вместо прогнозируемого роста на 5–15%. В таких условиях аналитики ждут усиления консолидации, которая уже привела к снижению за год доли небольших игроков с 33% до менее чем 20%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Оборот рынка доставки готовых рационов питания и наборов для приготовления блюд в этом году может сократиться на 1% вместо ожидаемого роста на 5–15% год к году, говорится в исследовании Infoline. Таким образом, совокупные продажи по итогам года окажутся на уровне 15,5 млрд руб. против ранее ожидавшихся 16,5 млрд руб.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров объясняет ухудшение прогноза фокусом игроков на развитие бюджетных линеек. Performance Group (Performance Food, Level Kitchen, My Food) в июне 2023 года запустила подобную линейку по цене от 9,9 тыс. руб. в месяц. А в 2022 году компания Grow Food начала развивать отдельный бренд низкой ценовой категории «ПриЕм» с доставкой питания также от 9,9 тыс. руб. в месяц. Классические программы питания Performance Food стоят 1,5–2,3 тыс. руб. в день.

По оценкам Infoline, во втором квартале 2023 года общая выручка сервисов сократилась на 18,2% год к году и на 2,7% квартал к кварталу, до 3,6 млрд руб. Оборот Performance Group снизился на 3% год к году, до 1,35 млрд руб., «Шефмаркета» — на 11%, до 328 млн руб., Elementaree — на 33%, до 130 млн руб. А выручка Grow Food выросла на 19% год к году, до 1,03 млрд руб., что господин Бурмистров связывает с хорошим спросом на бюджетную линейку.

Основатель «Шефмаркета» Сергей Ашин говорит, что спрос на бюджетное меню у компании также растет. Но, отмечает он, сегмент доставки готовых рационов питания и продуктовых наборов в целом настроен на регулярного потребителя, которого в нестабильное время стало сложнее удержать. Участникам рынка приходится предпринимать много усилий, чтобы не допустить снижения выручки, говорит господин Ашин. Основатель Performance Group Артур Зеленый рассчитывает, что во втором полугодии спрос поддержит запуск бюджетной линейки, что позволит привлечь новых потребителей.

Партнер Data Insight Борис Овчинников говорит, что рост предложения готовых блюд у игроков рынка e-grocery также повлиял на снижение количества заказов у специализированных сервисов доставки готовых рационов. Кризис сегмента готовых рационов и наборов для приготовления еды не удивляет, так как это премиальный продукт для аудитории, заметная часть которой покинула Россию, добавляет эксперт. По его словам, сокращение продаж год к году — весьма пессимистичный сигнал для рынка. А в e-grocery в целом, продолжает эксперт, обороты продолжают расти. По данным Data Insight, в январе—июне 2023 года интернет-магазины и сервисы доставки продуктов питания выполнили 275 млн заказов, что на 48% больше год к году. Продажи за этот период выросли на 34%, до 351 млрд руб.

Сокращение продаж готовых рационов и наборов питания способствует консолидации рынка. По оценкам Infoline, во втором квартале 2023 года доля небольших сервисов в совокупной выручке отрасли сократилась до 19,3% против 33% годом ранее. По словам Михаила Бурмистрова, крупным сервисам удается лучше конкурировать за счет собственных производственных мощностей, которые малые игроки не могут себе позволить. По его мнению, консолидация на рынке будет только усиливаться.

В условиях сокращения спроса свои проекты в этом бизнесе начали сворачивать и известные предприниматели. Так, телеведущая и врач Елена Малышева в июне продала свои 50% в ООО «Диета Елены Малышевой», которое развивало доставку готовых наборов питания для похудения. Как отмечали участники рынка, к концу 2023 года число сервисов доставки готовых наборов еды «серьезно уменьшится» из-за роста себестоимости блюд, затрат на логистику, нехватки средств на продвижение и невозможности поднять цены (см. “Ъ” от 28 июля).

Дарья Андрианова