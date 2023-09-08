Департамент преобразования

В мэрии Перми продолжаются кадровые перестановки, связанные со сменой главы города. Администрацию по собственному желанию покинула начальник департамента образования Анна Деменева, чей контракт истекал только через полгода. Она была назначена на этот пост предыдущим главой Перми Алексеем Демкиным. И.о. руководителя департамента назначена заместитель госпожи Деменевой Ольга Ершова. Источники «Ъ-Прикамье» полагают, что она же будет утверждена в качестве полноценного руководителя департамента. Эксперт считает госпожу Ершову подходящей кандидатурой.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК Ольги Ершовой Фото: ВК Ольги Ершовой

Начальник департамента образования Перми Анна Деменева вчера написала заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает telegram-канал администрации Перми. C 8 сентября исполнять обязанности руководителя департамента будет заместитель госпожи Деменевой, начальник управления координации, планирования и развития отрасли Ольга Ершова.

Анна Деменева возглавляла городской департамент образования с 2021 года, ранее она работала директором школы дизайна «Точка». Ее контракт действовал до 31 января 2024 года. Отметим, что незадолго до того как покинуть долж­ность, госпожа Деменева ушла на больничный. Источники «Ъ-Прикамье» полагают, что после увольнения экс-руководитель департамента будет назначен директором одной из пермских школ.

По одной из версий, на увольнении госпожи Деменевой настояли краевые власти, так как руководитель департамента считалась членом команды экс-главы Перми Алексея Демкина. Ранее, в августе, должность замглавы мэрии по социальной политике покинул другой член команды господина Демкина — Алексей Грибанов. Пос­ле смены градоначальника он перешел на пост советника главы Перми.

Согласно другой версии, на уход Анны Деменевой мог­ла повлиять министр образования Пермского края Раиса Кассина, якобы воспринимавшая руководителя департамента как конкурента на пост министра. Сама Раиса Кассина эти сведения опровергает. В беседе с корреспондентом «Ъ-Прикамье» министр заявила, что «не имеет никакого отношения» к смене руководителя городского департамента образования.

Источники «Ъ-Прикамье», знакомые с ситуацией в мэрии, полагают, что Ольга Ершова является основным кандидатом на пост руководителя департамента. Один из собеседников, имевший опыт сотрудничества с департаментом, назвал госпожу Ершову «исполнительным и адекватным человеком». В пресс-службе министерства образования Пермского края сообщили, что кандидат на должность руководителя департамента будет представляться администрацией Перми на согласование краевому министерству. О рассматриваемых кандидатурах пресс-службе не известно.

Председатель пермской краевой территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Зоя Галайда позитивно оценивает работу Анны Деменевой на должности руководителя департамента. «Она сотрудничала с профсоюзной организацией, приглашала нас на встречи с директорами. Когда накапливались вопросы у сотрудников образовательных учреждений, связанные с зарплатой или учебной нагрузкой, Анна Анатольевна всегда отзывалась»,— поделилась гос­пожа Галайда. Она добавила, что в отличие от Людмилы Гаджиевой (возглавлявшей департамент в 2007–2016 годах) Анна Деменева не проводила каких-либо резонанс­ных, громких реформ, «а просто нормально занималась своей работой».

Ольгу Ершову госпожа Галайда считает подходящей кандидатурой на пост руководителя департамента: «Она неплохой руководитель и хорошо справляется с большим объемом работы». Вместе с тем председатель профсоюзной организации не исключает, что начальником департамента может стать другой человек.

Константин Кадочников