Потеря в основном составе

В Пермском крае на 70-м году жизни скончался один из «старожилов» промышленности и политики региона — бессменный президент АО «Соликамскбумпром», депутат всех четырех созывов заксобрания Прикамья Виктор Баранов. Политтехнологи считают, что к дисбалансу политического влияния в Соликамске это не приведет, так как в последние годы влияние господина Баранова в муниципалитете и так постепенно снижалось на фоне усиления позиций «Уралкалия» в местной думе. В то же время, эксперты считают, что «Соликамскбумпром», лишившись руководителя, может столкнуться с трудностями.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Вчера скончался президент АО «Соликамскбумпром» Виктор Баранов. В пресс-службе предприятия выразили соболезнования его родным и близким и сообщили, что прощание с ним пройдет 9 сентября в соликамском ДК «Бумажник». Кто будет исполнять обязанности президента «Соликамскбумпрома», в пресс-службе АО пока не комментируют.

В Законодательном собрании Пермского края и правительстве региона также выразили соболезнования по поводу смерти Виктора Баранова.

Виктор Баранов родился 4 января 1954 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). Окончил Уральский лесотехнический институт по специальности «инженер-механик ЦБП». Сразу после окончания института в 1976 году трудоустроился на Соликамский целлюлозно-бумажный комбинат начальником лаборатории вибродиагностики. Затем в разное время работал на предприятии начальником бюро планово-предупредительного ремонта отдела главного механика, главным механиком, главным инженером. В 1990 году был назначен директором комбината. Когда в начале 1990-х предприятие было акционировано и переименовано в «Соликамскбумпром», занял пост президента компании.

В региональный парламент Виктор Баранов пришел в 2001 году, избравшись депутатом Законодательного собрания тогда еще Пермской области. В 2006-м стал депутатом Законодательного собрания Пермского края и переизбирался в каждый новый его созыв, в том числе действующий, четвертый. Представлял интересы избирательного округа №12 (Чердынский и Красновишерский муниципальные районы, часть Соликамского городского округа). Был членом фракции «Единой России», входил в состав комитета по промышленности, экономической политике и налогам.

Господин Баранов имел почетное звание «Заслуженный работник лесной промышленности РФ», был награжден орденом Дружбы, орденом Почета и Национальной премией «Медаль трудовой славы им. П.А. Столыпина». Был почетным гражданином Пермского края, Чердынского района и города Соликамска.

После того как в 2011 году крупнейший владелец ОАО «Сильвинит» Петр Кондрашев продал свою долю в рамках слияния предприятия с «Уралкалием», Виктор Баранов считался самым влиятельным предпринимателем в Соликамском округе. Наиболее серьезный политический вес он приобрел, когда в 2016 году главой Соликамска был избран Алексей Федотов, прежде работавший в «Соликамскбумпроме» директором по строительству и техперевооружению, а в состав Соликамской думы вошли несколько работников комбината. Также в тот период «Соликамскбумпром» активно поддерживал проекты краевых властей и выступил одним из учредителей регионального фонда поддержки спорта, искусства, политики и предпринимательства «Возрождение Прикамья», созданного во время губернаторства Виктора Басаргина.

В 2021-м господин Федотов покинул должность главы Соликамска и вскоре вернулся в «Соликамскбумпром». Вместо него муниципалитет возглавил бывший начальник сильвинитовой обогатительной фабрики СКРУ-1 ПАО «Уралкалий» Евгений Самоуков, а в составе избранного в том же году нового созыва местной думы стали превалировать сотрудники разных подразделений «Уралкалия». На этом фоне влияние Виктора Баранова и «Соликамскбумпрома» на политику округа и края заметно снизилось.

По мнению бывшего главы администрации Соликамска, председателя региональной контрольно-счетной палаты Геннадия Тушнолобова, Виктор Баранов был прежде всего не предпринимателем и политиком, а выдающимся специалистом целлюлозно-бумажной отрасли. «Он был одним из лучших специалистов в стране в этой сфере. Кроме того, он был руководителем очень высокого уровня — создал стабильно работающее высокоэффективное предприятие, которое сегодня само обеспечивает себя сырьем и энергоресурсами. Что касается политики, то сам Виктор Баранов себя политиком никогда не считал и всегда говорил, что это не его. Но он был профессионалом и уважаемым человеком, поэтому к его предложениям и решениям в регионе всегда прислушивались»,— говорит господин Тушнолобов.

Политический консультант Людмила Ознобишина отмечает, что как депутат Законодательного собрания Прикамья Виктор Баранов так или иначе старался влиять на управление регионом. Она обращает внимание, что это был практически уникальный случай, когда топ-менеджер и фактический собственник такого крупного предприятия связал большую часть своей жизни с Пермским краем. «Многие наши предприятия являются часть вертикально-интегрированных холдингов, и их руководителями нередко становятся люди не из региона, которые приезжают и уезжают, сменяя друг друга. Виктор Баранов же бессменно руководил комбинатом больше 30 лет и все это время жил и работал в крае. Его долгое нахождение на должности президента предприятия, как и политическое „долгожительство“ — 22 года в региональном парламенте — обусловлено не тем, что он стремился сохранить за собой эти посты, а только тем, что не могли найти ему замену по масштабу личности. Его уход из жизни — большая утрата для предприятия, избирательного округа и региона в целом»,— считает госпожа Ознобишина.

По оценке политтехнолога Виктора Соколова, в политической жизни Соликамска мало что изменится. «В свое время там была хорошая конкурентная борьба между „Соликамскбумпромом“ с его депутатами и „Уралкалием“ с его представителями в думе. За счет нее сформировалась система сдержек и противовесов, позволявшая муниципалитету двигаться вперед. Но в последние годы „Уралкалий“ в силу разных причин забрал политическую власть в Соликамске и Березниках, и роль Виктора Баранова, конечно, постепенно снижалась. Не думаю, что с его уходом в округе возникнет политический дисбаланс — он уже случился раньше»,— поясняет господин Соколов. В то же время «Соликамскбумпром», лишившийся бессменного президента, по его мнению, может столкнуться со сложностями. «Очень много было зациклено непосредственно на Викторе Баранове — коммуникация с властями, взаимодействие с партнерами. Так что будущее предприятия может стать непростым»,— полагает Виктор Соколов.

Екатерина Артемова