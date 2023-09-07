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Коммерсантъ FM
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«Тинькофф» перетянул суд на свою сторону

Какие решения выносятся по делам о заработке на валютной конвертации

Тинькофф-банк начал выигрывать процессы о заработке клиентов на обмене валют из-за сбоя. Речь идет о случаях, когда пользователи смогли выгодно конвертировать рубли в доллары и евро через промежуточную покупку британских фунтов. Это произошло еще в феврале-марте прошлого года. Благодаря этой схеме можно было приобрести американскую валюту в приложении банка по 87 руб. против 150 руб. при покупке напрямую. Позже «Тинькофф» списал у этих клиентов полученную выгоду, объяснив произошедшее сбоем, а те решили через суд вернуть деньги. В итоге банку удалось выиграть больше 20 подобных дел.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

При этом у клиентов около 30 успешных обжалований, сообщил РБК представитель группы инвесторов. Но с этого года суды стали чаще вставать на сторону банка. С чем это связано? Юрист Василий Черепанов, который выиграл три подобных процесса, уверен, что дело в неправильной стратегии защиты инвесторов:

«Нельзя просто прийти в суд и сказать, что меня обидели, я пришел взыскать денежные средства. Это же все надо доказать, причем грамотно. Может, кто-то сэкономил — пошел в суд сам, и ему отказали, потому что неправильно сформулировал исковые требования. После этого появляется отказное решение, и банк приносит его на судебные заседания с другими лицами и говорит, мол, у меня прецедент — я выиграл спор, там отказали — вы тоже отказывайте.

Что случилось с деньгами клиентов Тинькофф-банка

И это, конечно, сильно влияет, особенно если отказал суд того же самого региона. Я работаю в Пермском крае — у нас отказов не было. Кроме меня, никто не судился. Между банком и моим клиентом была заключена череда сделок, которые должны были быть исполнены. Организация не оспаривала их правомерность, законность и существование.

Если бы она попыталась это сделать, то это один вопрос. А банк не оспаривал их, поэтому не мог забрать по существующим сделкам то, что получил мой клиент. Вот из-за этого мы и судились. То есть дело не такое сложное — просто надо донести до суда позицию о том, что были совершены сделки, их никто не оспаривал, поэтому они являются действительными. И все, что по ним получено, кредитная организация забрать не может».

Во сколько обошлась ошибка с курсом валют «Тинькофф»

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В прошлом году юрист Василий Черепанов помог своему клиенту вернуть больше 1 млн руб. Суд признал позицию истца, который настаивал, что после списания денег банк «незаконно обогатился», обоснованной. Однако, по данным РБК, в случае другого клиента кассационная инстанция встала на сторону Тинкофф-банка. Там посчитали, что инвестор злоупотребил правом при совершении операций с валютой.

А дополнительным аргументом стала техническая экспертиза, которая подтвердила наличие сбоя в марте прошлого года. Партнер, руководитель практики «Правовое сопровождение ВЭД» коллегии адвокатов «Регионсервис» Мария Любимова уверена, что внести ясность в эти дела должен Верховный суд. Она считает, что в большинстве случаев правы именно клиенты банка:

«Фактически получилось, что клиенты, действуя строго в рамках закона и предусмотренных приложением и программным обеспечением прав, конвертировали деньги из разных валют наиболее выгодным для себя образом. На первый взгляд, конечно, в таких действиях не может быть никаких нарушений.

Вероятно, суды следуют иной логике, вынося такие решения, ведь в ситуации, когда есть спор в рамках потребительских отношений между банком и клиентом, последний всегда прав.

Если и были какие-то недостатки программного обеспечения, программных продуктов, то клиент не должен пострадать, как случилось в данной ситуации. С другой стороны — эта грань очень тонкая, потому что суд должен установить, где человек действует в пределах дозволенного, а где уже злоупотребляет.

Думаю, высшая судебная инстанция поставит точку в этом непростом вопросе. Ее роль как раз именно в этом и заключается. Одним из оснований обращения в Верховный суд может быть разнонаправленная практика по одинаковым делам, поскольку цель судебного разбирательства в том, чтобы вынести справедливое решение. А оно не может быть разным для одной и той же ситуации».

Летом Верховный суд разбирал похожий случай. В 2021 году клиент ЦУМа через онлайн-приложение купил товары от люксовых брендов по цене от 19 тыс. руб. до 129 тыс. руб., что примерно в 846 раз ниже их рыночной стоимости. Однако в магазине отказались доставлять заказ, объяснив ситуацию сбоем. Тогда клиент дошел до Верховного суда, который его поддержал. Из решения следовало, что фиксация цены происходит в момент, когда онлайн-заказу присваивается номер. И после этого продавец не вправе менять стоимость в одностороннем порядке.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владислав Викторов

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