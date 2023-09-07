В Петербурге выставили на торги детсад Батенинского жилмассива

Детский сад Батенинского жилмассива на Лесном проспекте,37 в Санкт-Петербурге выставлен на торги. Аукцион на право аренды предполагает восстановление здания по программе «Рубль за метр».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба КИО Фото: Пресс-служба КИО

Двухэтажное здание общей площадью 654,1 кв. м. является объектом культурного наследия, в настоящее время не используется и находится в неудовлетворительном состоянии.

В Фонде имущества отметили, что функционально объект подходит под административные цели с офисными помещениями.

Начальная цена аукциона — ежемесячная арендная плата до дня выполнения арендатором работ по сохранению памятника — 239 тыс. рублей.

Торги пройдут 18 октября в форме аукциона. Последний день приема заявок — 13 октября. Договор аренды будет заключен на 49 лет.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что доходный дом Лесниковых в Петербурге продали на торгах за 132 млн рублей.

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