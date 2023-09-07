Al Arabiya: Франция не выведет войска из Нигера до выяснения судьбы свергнутого президента

Франция не будет выводить свои войска из Нигера, пока не станет известна дальнейшая судьба свергнутого президента Мохамеда Базума, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

По информации источников телеканала, судьба господина Базума остается неопределенной — с конца июля он находится под арестом. С 5 сентября установившаяся власть Нигера ведет переговоры с Францией. Al Arabiya также сообщает, что стороны обсуждают вывод французской артиллерии, авиации и подразделений, которые участвовали в операции «Бархан». На следующий день военные потребовали графика вывода французских военных с территории страны.

Ранее новые власти Нигера денонсировали соглашения с Францией о нахождении в африканской стране военных. Однако Париж не признает это решение, поскольку все договоренности были подписаны с прежними властями.

30 августа власть в руки мятежников перешла и в Габоне. В этой стране также присутствуют французские военные и находится одна из трех французских военных баз на территории Африки. Однако реакция соседних африканских стран и самой Франции на два случая смены власти сильно различается: против Габона не вводят жесткие экономические санкции и не угрожают ему военной интервенцией.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Африканские двойные стандарты».

Петр Бузлаев