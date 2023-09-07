Технология обработки деталей «Пумори-Инжиниринг Инвест» более чем вдвое повышает производительность труда

Компания «Пумори-Инжиниринг Инвест» разработала новую технологию обработки деталей, которая позволяет увеличить производительность труда на предприятии в несколько раз. Заказчиком стал крупный сибирский разработчик и производитель инновационного, механического оборудования с уникальными эксплуатационными характеристиками, которое успешно конкурирует с лучшими зарубежными аналогами. «Задача была сформулирована так: необходимо снизить время обработки основной детали волновой передачи, тем самым повысить производительность производства. Несмотря на то, что инженеры "Пумори-Инжиниринг Инвест" часто сталкиваются с такой задачей, они всегда решают ее индивидуально. Именно такой подход позволяет получить настолько внушительные результаты»,— рассказали в пресс-службе компании.



Фото: Пресс-служба «Пумори-инжиниринг инвест»

Для производства уже спроектированной детали специалисты «Пумори-Инжиниринг Инвест» разработали новую технологию изготовления, подобрали современное металлообрабатывающее оборудование и инструменты, а также написали управляющие программы для ЧПУ. Технологи и программисты использовали китайское высокотехнологичное фрезерное оборудование Priminer, написание управляющей программы осуществлялось с помощью российского IT-продукта SprutCAM. «Сократить машинное время удалось за счет оптимизации скорости вспомогательных перемещений на станке Priminer V11L Alpha Center, для которого характерны ускоренные параметры перемещений рабочих органов, что позволяет вести на нем высокоскоростную обработку,— пояснили в пресс-службе.— Помимо этого, был сделан сбалансированный выбор режимов резания. Их подобрали с учетом технических характеристик, конструктивных особенностей приводов станка и эксплуатационных параметров выбранного режущего инструмента».

Результатом внедрения новой технологии стал запуск вертикально-фрезерного обрабатывающего центра Priminer V11L Alpha Center в производственную эксплуатацию с полноценной сдачей технологии обработки детали заказчику. «Ответственная деталь изготовлена в соответствии с требованиями конструкторско-технологической документации, с экономией до пяти минут по времени обработки в сравнении с аналогичным производством на основе известных американских станков. Так экспертные решения задач машиностроения от "Пумори-Инжиниринг Инвест" становятся основой для роста производственного потенциала российских машиностроителей»,— подчеркнули в пресс-службе компании.

Компания «Пумори-Инжиниринг Инвест» входит в состав корпорации «Пумори». Она является официальным дистрибьютором в РФ производителей металлообрабатывающего оборудования: BFW (Индия), АСE Micromatic (Индия), Headman (Китай) Priminer (Китай) и других. Компания позиционирует себя как эксперта по комплексному решению задач машиностроительных предприятий в области технологий металлообработки, организации и управления производством, автоматизации и цифровизации производственных процессов.

ООО «Пумори-инжиниринг инвест»