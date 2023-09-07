В Мьянме журналист получил 20 лет тюрьмы за освещение последствий урагана

Суд в Мьянме приговорил фотожурналиста местного независимого онлайн-СМИ Myanmar Now к 20 годам лишения свободы и каторжным работам за освещение последствий тропического циклона «Мокко». 40-летний Сай Зау Таик был обвинен в подрывной деятельности, распространении ложной информации, распространении порочащей информации онлайн, призывах к выступлениям против правительства и армии и других преступлениях.

Как сообщает Myanmar Now, в момент ареста в мае этого года Сай Зау Таик находился в западном штате Ракхайн, который серьезно пострадал от тропического циклона «Мокко». Жертвами стихии в штате стали не менее 148 человек, повреждения получили более 186 тыс. зданий и сооружений. Журналист был задержан прямо во время работы. Ему не давали свиданий с родными, запретили передачи и письма. Также задержанному не разрешили воспользоваться услугами адвоката, судебные слушания и другие необходимые юридические процедуры не проводились, он был просто признан виновным по всем выдвинутым пунктам, точный перечень которых не раскрывается.

По данным мьянманской мониторинговой группы Detained Journalists Information, с февраля 2021 года по конец 2022-го в стране были арестованы не менее 156 журналистов, и 50 из них до сих пор остаются в тюрьмах. За это же время были отозваны лицензии у 13 мьянманских СМИ, включая Myanmar Now. Четверо журналистов были убиты.

Сай Зау Таик уже второй сотрудник Myanmar Now, задержанный властями с февраля 2021 года. Его коллега был отпущен на свободу в рамках амнистии в июне 2021 года. А приговор для фотожурналиста стал самым жестким за эти два с половиной года среди приговоров для сотрудников СМИ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, комментируя новости о приговоре журналисту, выразил глубокую озабоченность «ухудшением политической, гуманитарной ситуации и ситуацией с правами человека в Мьянме». Как сообщает CNN, глава ООН призвал «военные власти Мьянмы прислушаться к чаяниям своего народа, освободить всех политических заключенных и открыть путь к возвращению к демократическому правлению».

Алена Миклашевская