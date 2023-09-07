В центре Перми расширяется зона платной парковки

В Перми расширяется зона платной парковки. Регулярный мониторинг, проводимый на этих участках, выявил высокий уровень занятости и дефицит парковочных мест. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Перми Фото: пресс-служба администрации Перми

Со 2 октября в зону №101 платных парковок войдут следующие участки: ул. Плеханова от ул. Луначарского до ул. Петропавловской; ул. Петропавловская от ул. Плеханова до ул. Крисанова; ул. Ленина от ул. Плеханова до ул. Крисанова; ул. Екатерининская от ул. Плеханова до ул. Крисанова; ул. Луначарского от ул. Плеханова до ул. Крисанова. Плата за их использование будет составлять 20 руб. в час.

С 1 ноября будут расширены границы тарифной зоны №102 с размером платы 30 руб. в час на парковочные места, расположенные в проезде от ул. Советской до ул. Петропавловской, 59.

С 1 января 2024 года 20 руб. в час составит стоимость парковочного места на следующих участках: ул. Героев Хасана от ул. Белинского до ул. Соловьева; Комсомольский проспект от ул. Белинского до ул. Соловьева; ул. Куйбышева от ул. Белинского до ул. Юрия Смирнова; ул. Юрия Смирнова от ул. Куйбышева до ул. Героев Хасана; ул. Соловьева от ул. Куйбышева до ул. Героев Хасана.

Городские власти также создадут внутризональные плоскостные муниципальные парковки. На них оплата взимается только за шесть часов непрерывного использования парковки, даже если число фактически проведенных на ней часов больше. Со 2 октября планируется ввести в эксплуатацию две такие площадки: в районе дома №1 по ул. Пушкина (вдоль ул. Клименко на участке от ул. Луначарского до ул. Пушкина), а также вблизи зданий №21 и 23 по ул. Попова.