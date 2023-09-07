Самыми аварийными улицами Краснодара стали Уральская и Ростовское шоссе

В первом полугодии в Краснодаре на основе данных по каско самой аварийной улицей признано Ростовское шоссе (3,80%). Однако по ОСАГО оно оказалось на втором месте (3,28%), на Уральской было зарегистрировано 3,61% аварий. Рейтинг составила компания «Ингосстрах» на основе заявлений своих клиентов.

Как отмечает начальник управления сопровождения урегулирования убытков розничного бизнеса компании Дарья Шведова, опасность Уральской обусловлена большим автомобильным потоком. На Ростовском шоссе самым аварийным участком стал выезд на улицу Офицерскую.

По данным каско, аварийными также стали улицы Северная, Дзержинского и Западный обход (по 2,47%). Чуть меньше аварий происходило на Тургенева (1,90%). По ОСАГО в рейтинг аварийных вошли улицы Красных Партизан, Российская и Северная (по 3,03%).

За возмещением после ДТП в Краснодаре по каско чаще всего обращаются водители Skoda (доля ДТП — 12,52%), Volkswagen (11,29%), BMW (8,91%), KIA (8,73%) и Hyundai (7,82%). По ОСАГО самыми «аварийными» автомобилями стали Hyundai (9,66%), KIA (9,47%), Volkswagen (8,67%), Lada (7,88%) и Toyota (6,40%).

Татьяна Ручкина

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