Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Этот танец называется Лион

Начинается 20-я Biennale de la danse

9 сентября в Лионе стартует крупнейший танцевальный фестиваль — Biennale de la danse (Биеннале танца), у которого в этом году появился новый арт-директор — португалец Тьягу Гедеш. Об истории и новациях главного танцфестиваля Франции рассказывает Татьяна Кузнецова.

Дефиле — многотысячное танцевальное шествие — отличает Лионскую биеннале от всех прочих фестивалей

Дефиле — многотысячное танцевальное шествие — отличает Лионскую биеннале от всех прочих фестивалей

Фото: Biennale de la Danse

Дефиле — многотысячное танцевальное шествие — отличает Лионскую биеннале от всех прочих фестивалей

Фото: Biennale de la Danse

Лионская Biennale de la danse — явление уникальное. Этот крупнейший (после Авиньонского) фестиваль Франции обязан своим появлением частной инициативе и за 39 лет своего существования всего лишь второй раз меняет арт-директора. Основатель биеннале Ги Дарме — страстный любитель танцевального искусства и блистательный организатор — провел первый фестиваль в 1984 году, убедив в его неотложной необходимости муниципалитет Лиона и начальников региона Рона-Альпы. Вдобавок к фестивалю он «выбил» из властей Дом танца (внушительный театр, ставший прокатной площадкой для множества гастролеров и базой для местных профи и любителей), возглавив и его. С тех пор эти должности нераздельны — в Доме танца артдиректор биеннале энергично поддерживает лионскую танцевальную жизнь между двумя фестивалями.

С самого рождения Лионская биеннале отличалась демократизмом и художественной всеядностью. Руководствуясь принципом «развлекая, поучай», Ги Дарме не ограничивался современным танцем, привечал и джаз, и модерн, и фольклор — словом все, кроме классики. Ранние биеннале он посвятил истории танца — от немецкого экспрессионизма до американского модерна; потом занялся географией (Испания, Африка, Латинская Америка, Великий шелковый путь). Очарованный бразильским карнавалом, Ги Дарме устроил собственное уличное шествие — с 1996 года многотысячное костюмированное тематическое дефиле, собиравшее сотни тысяч зрителей, стало главной фишкой биеннале. Проведя 14 фестивалей, основатель с чувством выполненного долга вышел в отставку.

Его преемница, хореограф Доминик Эрвье, заметная фигура первой «новой волны» французского танца, попыталась придать фестивалю интеллектуальный тон, поженив танец с литературой и увенчав их союз социально-политической повесткой. Однако, вовремя учтя запросы зрителей, не приученных к танцевальной гражданственности, к своей третьей биеннале нашла баланс между «танцем ученым и танцем общедоступным» (как звучал девиз того фестиваля). С тех пор в программах вновь появились авторы с мировыми именами и знаменитые спектакли, а занимательность перестала считаться ругательством. Пандемия изменила годы проведения биеннале, перенеся их с четных на нечетные, а заодно подстегнула карьеру арт-директора: Доминик Эрвье получила приглашение возглавить парижскую культурную жизнь.

Третьего арт-директора Лионской биеннале выбрали по конкурсу: на суд жюри было представлено шесть проектов, в том числе главного лионского хореографа Мурада Мерзуки, окультурившего хип-хоп и основавшего труппу «Кафиг». Однако единогласную победу одержал 51-летний португалец Тьягу Гедеш, глава Муниципального театра Порту, основавший в этом нетанцевальном городе собственный фестиваль под названием «Дни танца». В мае этого года господина Гедеша официально представили в качестве директора Дома танца и содиректора 20-й Лионской биеннале (что естественно: большая часть программы юбилейного фестиваля была сформирована еще Доминик Эрвье), но после этой биеннале он станет директорствовать единовластно.

Пандемический стресс убрал с улиц главную гордость биеннале — дефиле. В этом году оно вернулось во всей красе — с четырьмя тысячами добровольных участников, разделенных на 12 групп (команды готовили свое шоу более года, у каждой был свой хореограф, сценограф, художник, композитор). Традиционная тематичность Лионской биеннале отныне упразднена. Однако дефиле — исключение: шествие ставили с оглядкой на грядущую парижскую Олимпиаду, так что в ближайшее воскресенье длиннющая улица Республики станет гигантским подиумом для демонстрации союза танца и спорта.

В фестивальной программе, подготовленной содиректорами, значится 21 премьера — мировая или французская; всего же обещано 139 выступлений 36 компаний. Впрочем, некоторые труппы состоят из одного человека, а многие представления пройдут на улицах и площадях города бесплатно. Тьягу Гедеш, убежденный противник элитарности танца, мечтает превратить зрителей в соучастников, а представления — в вечеринки, рассчитанные в основном на молодежь. Его стараниями на окраине города в бывшем заводе Фагор откроется новая фестивальная площадка. Туда из буржуазной роскоши здания Биржи переселится пресс-центр. На ней же развернутся выставки, видеоклуб и наиболее радикальные представления, после которых, по словам содиректора, зрители смогут «выпить, поговорить о шоу, поесть... и потанцевать». Но там же будут выступать и титулованные компании вроде Вуппертальского танцтеатра, бывшей труппы Пины Бауш, которую теперь возглавляет француз Борис Шармац.

Содиректор Доминик Эрвье составила свою часть программы из авторов проверенных, с громкими именами. В Лион приедет знаменитый Peeping Tom с мировой премьерой «S 62°58’, W 60°39’»; компания Rosas Анны Терезы де Керсмакер, главной интеллектуалки современного танца; возглавляемый Сиди Ларби Шеркауи Большой балет Женевы с французской премьерой его нового спектакля «Укие-э». А завтра на открытии биеннале балет Лионской оперы представит не только мировую премьеру, но и нового хореографа: постановку «Мицелий» пелопонесского грека Христоса Пападопулоса про невидимые нити, связывающие воедино весь мир подобно вегетативному телу грибов.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...