Этот танец называется Лион

9 сентября в Лионе стартует крупнейший танцевальный фестиваль — Biennale de la danse (Биеннале танца), у которого в этом году появился новый арт-директор — португалец Тьягу Гедеш. Об истории и новациях главного танцфестиваля Франции рассказывает Татьяна Кузнецова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дефиле — многотысячное танцевальное шествие — отличает Лионскую биеннале от всех прочих фестивалей

Фото: Biennale de la Danse Дефиле — многотысячное танцевальное шествие — отличает Лионскую биеннале от всех прочих фестивалей

Фото: Biennale de la Danse

Лионская Biennale de la danse — явление уникальное. Этот крупнейший (после Авиньонского) фестиваль Франции обязан своим появлением частной инициативе и за 39 лет своего существования всего лишь второй раз меняет арт-директора. Основатель биеннале Ги Дарме — страстный любитель танцевального искусства и блистательный организатор — провел первый фестиваль в 1984 году, убедив в его неотложной необходимости муниципалитет Лиона и начальников региона Рона-Альпы. Вдобавок к фестивалю он «выбил» из властей Дом танца (внушительный театр, ставший прокатной площадкой для множества гастролеров и базой для местных профи и любителей), возглавив и его. С тех пор эти должности нераздельны — в Доме танца артдиректор биеннале энергично поддерживает лионскую танцевальную жизнь между двумя фестивалями.

С самого рождения Лионская биеннале отличалась демократизмом и художественной всеядностью. Руководствуясь принципом «развлекая, поучай», Ги Дарме не ограничивался современным танцем, привечал и джаз, и модерн, и фольклор — словом все, кроме классики. Ранние биеннале он посвятил истории танца — от немецкого экспрессионизма до американского модерна; потом занялся географией (Испания, Африка, Латинская Америка, Великий шелковый путь). Очарованный бразильским карнавалом, Ги Дарме устроил собственное уличное шествие — с 1996 года многотысячное костюмированное тематическое дефиле, собиравшее сотни тысяч зрителей, стало главной фишкой биеннале. Проведя 14 фестивалей, основатель с чувством выполненного долга вышел в отставку.

Его преемница, хореограф Доминик Эрвье, заметная фигура первой «новой волны» французского танца, попыталась придать фестивалю интеллектуальный тон, поженив танец с литературой и увенчав их союз социально-политической повесткой. Однако, вовремя учтя запросы зрителей, не приученных к танцевальной гражданственности, к своей третьей биеннале нашла баланс между «танцем ученым и танцем общедоступным» (как звучал девиз того фестиваля). С тех пор в программах вновь появились авторы с мировыми именами и знаменитые спектакли, а занимательность перестала считаться ругательством. Пандемия изменила годы проведения биеннале, перенеся их с четных на нечетные, а заодно подстегнула карьеру арт-директора: Доминик Эрвье получила приглашение возглавить парижскую культурную жизнь.

Третьего арт-директора Лионской биеннале выбрали по конкурсу: на суд жюри было представлено шесть проектов, в том числе главного лионского хореографа Мурада Мерзуки, окультурившего хип-хоп и основавшего труппу «Кафиг». Однако единогласную победу одержал 51-летний португалец Тьягу Гедеш, глава Муниципального театра Порту, основавший в этом нетанцевальном городе собственный фестиваль под названием «Дни танца». В мае этого года господина Гедеша официально представили в качестве директора Дома танца и содиректора 20-й Лионской биеннале (что естественно: большая часть программы юбилейного фестиваля была сформирована еще Доминик Эрвье), но после этой биеннале он станет директорствовать единовластно.

Пандемический стресс убрал с улиц главную гордость биеннале — дефиле. В этом году оно вернулось во всей красе — с четырьмя тысячами добровольных участников, разделенных на 12 групп (команды готовили свое шоу более года, у каждой был свой хореограф, сценограф, художник, композитор). Традиционная тематичность Лионской биеннале отныне упразднена. Однако дефиле — исключение: шествие ставили с оглядкой на грядущую парижскую Олимпиаду, так что в ближайшее воскресенье длиннющая улица Республики станет гигантским подиумом для демонстрации союза танца и спорта.

В фестивальной программе, подготовленной содиректорами, значится 21 премьера — мировая или французская; всего же обещано 139 выступлений 36 компаний. Впрочем, некоторые труппы состоят из одного человека, а многие представления пройдут на улицах и площадях города бесплатно. Тьягу Гедеш, убежденный противник элитарности танца, мечтает превратить зрителей в соучастников, а представления — в вечеринки, рассчитанные в основном на молодежь. Его стараниями на окраине города в бывшем заводе Фагор откроется новая фестивальная площадка. Туда из буржуазной роскоши здания Биржи переселится пресс-центр. На ней же развернутся выставки, видеоклуб и наиболее радикальные представления, после которых, по словам содиректора, зрители смогут «выпить, поговорить о шоу, поесть... и потанцевать». Но там же будут выступать и титулованные компании вроде Вуппертальского танцтеатра, бывшей труппы Пины Бауш, которую теперь возглавляет француз Борис Шармац.

Содиректор Доминик Эрвье составила свою часть программы из авторов проверенных, с громкими именами. В Лион приедет знаменитый Peeping Tom с мировой премьерой «S 62°58’, W 60°39’»; компания Rosas Анны Терезы де Керсмакер, главной интеллектуалки современного танца; возглавляемый Сиди Ларби Шеркауи Большой балет Женевы с французской премьерой его нового спектакля «Укие-э». А завтра на открытии биеннале балет Лионской оперы представит не только мировую премьеру, но и нового хореографа: постановку «Мицелий» пелопонесского грека Христоса Пападопулоса про невидимые нити, связывающие воедино весь мир подобно вегетативному телу грибов.