В Крыму ждут на отдых белгородских детей

Республика Крым готова оказать помощь Белгородской области, приняв на отдых и оздоровление до тысячи детей из Шебекинского и Грайворонского округов, заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Говорил об этом с губернатором Вячеславом Владимировичем Гладковым. Также если у нас будут появляться свободные места, то предложим белгородцам направить в Крым дополнительное количество детей. Сделаем все, что сможем, для помощи субъектам Российской Федерации»,— отметил господин Аксенов в своем Telegram-канале.

Шебекинский городской округ регулярно обстреливается со стороны Украины. Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о трех обстрелах города за последнюю ночь. Из Шебекино эвакуируют жителей. Также с 31 мая из округа вывозят детей на отдых в Воронежскую область.

Подробнее — в материале «Ъ» «Детей увели от обстрелов».

Александр Дремлюгин, Симферополь