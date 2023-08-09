Уральское издание «Вечерние ведомости» будут судить за дискредитацию ВС РФ

Полиция составила протокол о дискредитации ВС РФ (ст.20.3.3 КоАП РФ) в отношении екатеринбургского издания «Вечерние ведомости». Об этом «Ъ-Урал» сообщил источник в силовых структурах.

По данным собеседника, административное дело возбуждено из-за того, что руководство издания не стало удалять из telegram-канала «Вечерние ведомости» посты об акциях против специальной военной операции, которые публиковались в феврале-марте 2022 года. Всего речь идет почти о 30 публикациях. При этом ранее СМИ уже привлекали к ответственности за эти посты, но удалить их не стали.

Напомним, в июне 2022 года компанию «Техноторг» оштрафовали на 150 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ. Предметом иска стала публикация в telegram-канале «Вечерние ведомости», проиллюстрированная символом Z. Затем компанию оштрафовали еще на 200 тыс. руб. за посты в telegram-канале, в которых освещались акции протеста, проходившие после начала спецоперации на Украине. В июле того же года на 100 тыс. руб. был оштрафован главный редактор издания Владислав Постников.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте