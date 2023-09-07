Подготовка к сезону

Наступает осень, а значит, пора менять привычный гардероб. Яркие цвета, легкие материалы и пляжные аксессуары откладываем до следующего года — сейчас пришло время чего-то более теплого и тяжелого. Рассказываем о ключевых трендах, которые будут актуальны для мужчин этой осенью.
Гранж
Несмотря на то что 2000-е сейчас переживают возвращение в мировые тренды, на подиумах мужских показов все равно можно найти приветы из 1990-х. Одним из таких приветов стал гранж — музыкальное и стилистическое направление, которое базируется на нон-конформизме. Клетка, фланелевые рубашки, шерстяные растянутые свитеры, рваные джинсы и другие атрибуты «грязных» 1990-х этой осенью будут очень востребованы.
Louis Vuitton, Givenchy, Gucci
Бомберы
Эта верхняя одежда вернулась в мировые тренды несколько сезонов назад и уходить не собирается. Для тех, кто придерживается сдержанного и базового стиля, подойдут классические модели. Тем, кто не боится экспериментировать, дизайнеры предлагают новые версии знакомого силуэта — осталось выбрать, какая модель подойдет лучше конкретному образу.
Rick Owens, Vetements, Dolce & Gabbana
Новые костюмы
Формальный стиль уже много лет переживает на подиуме два состояния: возвращение к классике или полная деконструкция. Сегодня мир моды настолько широк, что найти можно и то и другое, причем в одном сезоне. Однако мы сконцентрируемся на новых, авангардных версиях классических костюмов. Оверсайз, геометрическая форма или яркие цвета — в этом году с формальным стилем можно экспериментировать как угодно (главное — знать рамки дресс-кода).
Kenzo, Hermes, Prada
Пальто оверсайз
Если вы давно хотели почувствовать себя заглавным героем из сериала BBC «Шерлок», этой осенью вам выпал идеальный шанс. Один из трендов сезона — огромные шерстяные пальто в пол. Можно выбрать приталенную и длинную модель, а можно обратиться к вечно модному оверсайзу и найти пальто, которое будет не только длинным, но и широким. С таким лучше всего надевать широкие джинсы и оверсайз-трикотаж.
Amiri, Saint Laurent, Ami
Формы
Этот тренд для тех, кто не боится пробовать новое и выбирает смелые решения при создании своего образа. В этом сезоне дизайнеры выступают за максимальную свободу выражения: геометрия, альтернативные силуэты, оверсайз или нарочитая приталенность — любое создание формы приветствуется. Также можно не стесняться в выборе цветов или материалов. Пробуйте все и ищите свой собственный стиль.
Comme des Garcons Homme Plus, Loewe, JW Anderson