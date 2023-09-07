Подготовка к сезону

Наступает осень, а значит, пора менять привычный гардероб. Яркие цвета, легкие материалы и пляжные аксессуары откладываем до следующего года — сейчас пришло время чего-то более теплого и тяжелого. Рассказываем о ключевых трендах, которые будут актуальны для мужчин этой осенью.

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Гранж

Несмотря на то что 2000-е сейчас переживают возвращение в мировые тренды, на подиумах мужских показов все равно можно найти приветы из 1990-х. Одним из таких приветов стал гранж — музыкальное и стилистическое направление, которое базируется на нон-конформизме. Клетка, фланелевые рубашки, шерстяные растянутые свитеры, рваные джинсы и другие атрибуты «грязных» 1990-х этой осенью будут очень востребованы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Louis Vuitton, Givenchy, Gucci

Louis Vuitton, Givenchy, Gucci



Бомберы

Эта верхняя одежда вернулась в мировые тренды несколько сезонов назад и уходить не собирается. Для тех, кто придерживается сдержанного и базового стиля, подойдут классические модели. Тем, кто не боится экспериментировать, дизайнеры предлагают новые версии знакомого силуэта — осталось выбрать, какая модель подойдет лучше конкретному образу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Rick Owens, Vetements, Dolce & Gabbana

Rick Owens, Vetements, Dolce & Gabbana



Новые костюмы

Формальный стиль уже много лет переживает на подиуме два состояния: возвращение к классике или полная деконструкция. Сегодня мир моды настолько широк, что найти можно и то и другое, причем в одном сезоне. Однако мы сконцентрируемся на новых, авангардных версиях классических костюмов. Оверсайз, геометрическая форма или яркие цвета — в этом году с формальным стилем можно экспериментировать как угодно (главное — знать рамки дресс-кода).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Kenzo, Hermes, Prada

Kenzo, Hermes, Prada



Пальто оверсайз

Если вы давно хотели почувствовать себя заглавным героем из сериала BBC «Шерлок», этой осенью вам выпал идеальный шанс. Один из трендов сезона — огромные шерстяные пальто в пол. Можно выбрать приталенную и длинную модель, а можно обратиться к вечно модному оверсайзу и найти пальто, которое будет не только длинным, но и широким. С таким лучше всего надевать широкие джинсы и оверсайз-трикотаж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Amiri, Saint Laurent, Ami

Amiri, Saint Laurent, Ami



Формы

Этот тренд для тех, кто не боится пробовать новое и выбирает смелые решения при создании своего образа. В этом сезоне дизайнеры выступают за максимальную свободу выражения: геометрия, альтернативные силуэты, оверсайз или нарочитая приталенность — любое создание формы приветствуется. Также можно не стесняться в выборе цветов или материалов. Пробуйте все и ищите свой собственный стиль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Comme des Garcons Homme Plus, Loewe, JW Anderson

Comme des Garcons Homme Plus, Loewe, JW Anderson



Илья Петрук