Парковки наводят мосты к Васильевскому острову

В Василеостровском районе началось обустройство зоны платной парковки, которая заработает с 1 ноября. В Смольном прогнозируют, что по итогам планируемого расширения платного парковочного пространства в 2024 году в городской бюджет поступит 5,5 млрд рублей — на 1,5 млрд больше прогнозного показателя за 2023 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Василеостровском районе началось обустройство зоны платной парковки, которая заработает с 1 ноября

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Василеостровском районе началось обустройство зоны платной парковки, которая заработает с 1 ноября

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На 118 улицах Василеостровского района началось обустройство зоны платной парковки, ввод которой намечен на 1 ноября. Как сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту, дополнительно на улицах будет размещено 3805 дорожных знаков, 80 паркоматов, 1000 информационных табличек, а на дорогах появится 5684 кв. м разметки белого и синего цвета. В районе оборудуют 10 тыс. парковочных мест, в том числе около 1 тыс.— для инвалидов. Зона платной парковки будет оборудована только до Наличной улицы, на 30 улицах намывной территории района платной парковки не будет.

Заместитель председателя комитета по транспорту Олег Матвеев накануне на «нулевых чтениях» городского бюджета на 2024 год сообщил, что по итогам следующего года ожидаемый объем поступлений в бюджет от платной парковки составляет 5,5 млрд рублей — на 1,5 млрд рублей больше прогнозных ожиданий по итогам текущего года. В том числе предполагается, что плата за парковку принесет 3,4 млрд рублей, около 2 млрд — штрафы за нарушение правил парковки, еще 130 млн рублей составит доход от разрешений на парковку. Годовые расходы бюджета на обустройство парковочной зоны и ее эксплуатацию чиновник оценил в 2 млрд рублей.

По данным петербургского Центра транспортного планирования, в июле 2023 года средняя скорость движения транспортных средств в уже существующей зоне платной парковки по рабочим дням с 08:00 до 20:00 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла до 24,21 км/ч. В Петроградском районе, где платная парковка появилась в июле, показатель перегруженности дорог в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизился почти на 20%. На территории всей платной парковки в Петербурге в период работы парковочной зоны уровень средней задержки движения транспортных средств снизился на 3,7%. При этом по магистральным улицам на территории платного парковочного пространства этот показатель достиг 6,1%, в Петроградском районе — до 10%, в Центральной планировочной зоне — 3,2%.

Вячеслав Калашников