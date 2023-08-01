Активы Богучанского ЛПК выставлены на торги за 355 млн рублей

На продажу в рамках банкротства ООО «Богучанский ЛПК» выставлены активы предприятия. В состав самого крупного лота с начальной стоимостью 354,8 млн руб. вошла различная техника и оборудование, здания административно-бытового корпуса, котельной, заводоуправления, сушильный цех, линии лесопиления, сортировки и упаковки пиломатериалов, склады, объекты инженерной инфраструктуры, платформы для сушки леса и т.д. В числе имущества, выставленного на торги, есть как находящееся в залоге у банка «Траст» и Азиатско-Тихоокеанского банка, так и беззалоговое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Также отдельным лотом на торги выставлена доля (32,9%) в уставном капитале ООО «Богучанский ЛЗУ», принадлежащая ООО «Богучанский ЛПК». Ее номинальная стоимость 155,9 млн руб. Стартовая цена лота – 100 тыс. руб. В объявлении о торгах отмечается, что в отношении продаваемой доли действуют правила ее преимущественной покупки участниками общества и обществом. По данным «СПАРК-Интерфакс», еще 67,03% в ЛЗУ принадлежит с февраля 2022 года банку «Траст». Планируется, что торги состоятся в начале сентября.

ООО «Богучанский ЛПК» признано банкротом в мае 2022 года. Банкротства ЛПК требовало ООО «Тройка лизинг» из-за долга 4 млн руб. На момент введения конкурсного производства в реестр были включены требования кредиторов на 3 млрд руб. ЛПК был открыт на мощностях Ангарского ЛПК, ранее принадлежавшего шведской сети IKEA. Компания контролировалась ООО «Рост инвестиции», с марта 2022 года 100% принадлежат банку «Траст», следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

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Оксана Павлова