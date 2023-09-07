В Ростове из-за аварии на электросетях без света остались 3 тысячи человек

В Западном жилом массиве Ростова 3 тыс. человек остались без электроэнергии в результате аварии на электросесетях. Власти рассматривают возможность введения режима чрезвычайной ситуации по адресам ул. Стабильная, 3, ул. Коблова, 4 и ул. Волнистая 25/7, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

По данным администрации Ростова, авария произошла 5 сентября а электросетях «Металлоэнергоресурса». Застройщик СК-10 подключил аварийный генератор и произвел ремонт. Однако, утром был обнаружен повторный дефект на линии. Сейчас ведутся работы по устранению повреждения.

«В связи с тем, что ''Металлэнергоресурс'' не имеет необходимых ресурсов и не принимает соответствующих мер по содержанию своих сетей, администрацией города ранее направлялись письма в контрольные органы: прокуратуру города, УФАС, Ростехнадзор, Следственный комитет. Сейчас по данным фактам проводится проверка»,— сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.

Анастасия Назарова