Сегодня исполняется 59 лет владельцу, председателю правления инвестиционного холдинга Finstar Олегу Бойко

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Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Олег Бойко

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Его поздравляет саксофонист, народный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ Игорь Бутман:

— Уважаемый Олег Викторович! Примите самые искренние и сердечные поздравления с днем рождения. Высокий профессионализм, справедливость, требовательность к себе, высокие человеческие качества и самоотдача вызывают глубокое уважение у всех, кому посчастливилось когда-либо общаться и дружить с Вами. Обладая качествами успешного лидера, Вы стали не только успешным предпринимателем, но и проявили себя в такой благородной области, как благотворительность. Поэтому я безгранично рад, что оказался среди людей, знакомых с Вами лично. Позвольте пожелать Вам в первую очередь самого важного — крепкого здоровья. Пусть по жизни всегда сопутствует безграничный оптимизм и удача, вдохновения Вам на долгие годы.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»