Дни рождения
Сегодня исполняется 59 лет владельцу, председателю правления инвестиционного холдинга Finstar Олегу Бойко
Олег Бойко
Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ
Его поздравляет саксофонист, народный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ Игорь Бутман:
— Уважаемый Олег Викторович! Примите самые искренние и сердечные поздравления с днем рождения. Высокий профессионализм, справедливость, требовательность к себе, высокие человеческие качества и самоотдача вызывают глубокое уважение у всех, кому посчастливилось когда-либо общаться и дружить с Вами. Обладая качествами успешного лидера, Вы стали не только успешным предпринимателем, но и проявили себя в такой благородной области, как благотворительность. Поэтому я безгранично рад, что оказался среди людей, знакомых с Вами лично. Позвольте пожелать Вам в первую очередь самого важного — крепкого здоровья. Пусть по жизни всегда сопутствует безграничный оптимизм и удача, вдохновения Вам на долгие годы.