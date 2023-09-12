Бизнес на грозди

В сельском хозяйстве Новороссийска отрасль виноградарства является одним из приоритетных направлений. Здесь ведут свою деятельность 15 предприятий, 16 фермерских хозяйств, а также личные подсобные хозяйства. Площадь виноградных насаждений растет ежегодно и на сегодня составляет более 1,96 тыс. га. Отрасль виноградарства и виноделия также является драйвером для развития туризма. Однако, несмотря на положительную динамику, участники рынка отмечают, что есть направления, которые нуждаются в большем внимании со стороны государства, например питомники виноградных саженцев.

Площадь виноградников в Новороссийске составляет более 1,96 тыс. га

Фото: Максим Бороненко

Виноградников много бывает

Для развития сырьевой базы виноделия в Новороссийске ежегодно закладываются сотни гектаров новых виноградников. По данным городской администрации, за шесть месяцев 2023 года из собственного винограда новороссийские винодельческие предприятия произвели 19,3 млн бутылок винодельческой продукции. Общий объем экспорта за данный период составил 195 950 бутылок. Валовые сборы винограда в 2022 году достигли 14,5 тыс. тонн. При этом в 2021 году данный показатель был на уровне 11,3 тыс. тонн, а в 2020-м — 9,5 тыс. тонн.

Согласно постановлению от 01.04.2023 №1909 «Об утверждении результатов инвентаризации виноградопригодных земель, расположенных на территории МО город Новороссийск», в городе было установлено 1826 виноградопригодных земельных участков общей площадью 8,53 тыс. га.

В станице Раевской ООО «СП "Раевское"» заложило питомник для выращивания виноградных саженцев. Предприятие планирует получить не менее 30 тыс. саженцев с одного гектара своего питомника. Общая площадь, отведенная хозяйством под питомник, после посадки весной-осенью 2023 года составит 50,6 га, прокомментировали в мэрии Новороссийска.

Новороссийские предприятия, занимающиеся виноградарством и виноделием, показывают положительную динамику. Так, общая площадь виноградников группы компаний «Абрау-Дюрсо» по итогам 2022 года составила 3,7 тыс. га, и ежегодно эта цифра растет.

Как рассказал президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов, одна из важнейших стратегических задач группы — планомерное увеличение площадей действующих виноградников. Так, за 2022 год было высажено 230 га новых виноградников, а к концу 2023 года компания планирует заложить уже 444 га. Винограда по итогам 2022 года было собрано 25,58 тыс. тонн. По словам господина Титова, с каждым годом реализуется и все большее количество напитков, в том числе не только в традиционных для компании категориях. Так, по итогам 2022 года было реализовано 54,2 млн бутылок алкогольной и безалкогольной продукции. При этом в 2021 году данный показатель был равен 45,9 млн, а в 2020 году — 41,05 млн.

Активно развиваются и другие новороссийские предприятия данной сферы. «На сегодня площадь наших виноградников составляет 132 га. За минувшие два года она увеличилась на 67 га за счет освоения новых участков в станице Раевской. Общий объем переработки винограда в 2022 году составил 776 тонн, из них собственного — 450 тонн. В 2021 году винодельня произвела 400 тыс. бутылок вина, в 2022-м — 710 тыс., в 2023-м планируем произвести 800 тыс. бутылок»,— прокомментировали в пресс-службе компании «Шато Пино».

По мнению представителей «Шато Пино», Новороссийск — один из крупнейших и динамично развивающихся городов в отрасли виноградарства и виноделия в Краснодарском крае. Площадь виноградников растет год от года, соответственно увеличиваются и объемы производимых вин. В дальнейших планах компании — полное освоение имеющихся земель и выход на производственную мощность завода в 1,5 млн бутылок в год.

Как прокомментировала финансовый директор ООО «Новотерра» (бренд «Тристория») Олеся Бабий, за последний год предприятие высадило 38,9 га молодых виноградников, чтобы в будущем получить дополнительные урожаи. «Площадь виноградных насаждений за год у нас увеличилась на 40%. И эта работа будет продолжена. Виноградники мы планируем довести до 200 га. В прошлом году собрали более 711 тыс. кг винограда, в этом году мы планируем выйти примерно на такой же объем. Основной розлив вин мы начали с 2020 года — произвели около 66 тыс. бутылок. В 2021-м — уже 141 тыс. бутылок, в 2022-м — более 390 тыс. бутылок»,— отметила госпожа Бабий.

Генеральный директор винодельни ООО «Сухая гора» Александр Пинчук рассказал, что площади виноградников на предприятии на сегодня составляют 26 га. В планах — увеличение площадей до 50–55 га. В 2022 году здесь было переработано порядка 210 тонн винограда. «Предприятие у нас полного производственного цикла: мы самостоятельно выращиваем сырье, перерабатываем его и сами производим из него готовую продукцию. Объем производства — около 160–180 тыс. бутылок в год. В перспективе планируем выйти на объемы в 300–400 тыс. бутылок вина ежегодно»,— отметил господин Пинчук.

Локомотив для агротуризма

Виноградарство и виноделие — локомотивы туристической отрасли Новороссийска. Как отмечают в «Шато Пино», сегодняшние винодельни — это не просто производства, а агротуристические комплексы с большим количеством объектов туристического интереса и развитой инфраструктурой HoReCa.

Центр туризма «Абрау-Дюрсо» ежегодно принимает около 500 тыс. гостей. В 2022 году курорт стал членом Всемирной организации винного туризма (GWTO).

Как считает Олеся Бабий, каждый туристический кластер должен иметь свое лицо и стимул, который побуждал бы туристов приезжать в конкретный регион. Для Новороссийска, который находится на побережье Черного моря и конкурирует с крупными туристическими городами региона за гостей, таким стимулом вполне может стать винный туризм. Это достаточно новое и интересное направление, которое динамично развивается и ориентировано на очень широкий круг потребителей. Для Новороссийска как туристического города это определенный шанс приобрести свое лицо.

«Отрасль виноделия, безусловно, влияет на туристическую привлекательность Новороссийска. Даже в наше хозяйство, которое находится вдали от основных трасс, туристы приезжают круглый год. Поэтому винный туризм нужно развивать, создавать соответствующую инфраструктуру. Это направление будет обеспечивать гостиницы, рестораны, винодельни постоянным потоком гостей»,— уверен Александр Пинчук.

Как сообщили в городской мэрии, в рамках сотрудничества ОАО «РЖД» с администрацией Новороссийска и министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края организовано взаимодействие по нескольким направлениям. Разработан совместный эногастрономический тур на юг России «К виноградникам у моря» (Москва — Тамань — Новороссийск — Москва). В данный турпродукт включены три объекта: винодельня «Мысхако Кюве», агротуристический комплекс «Шато Пино», Центр винного туризма «Абрау-Дюрсо».

Также шесть виноделен Новороссийска вошли в Национальный винный маршрут «Винные дороги Краснодарского края». Кроме того, город принимает участие в проекте туристических поездов компании «Ретро-Туризм». Это трехдневные туры из Ростова-на-Дону, Кавказских Минвод и Воронежа. За шесть месяцев текущего года объекты агроэнотуризма в Новороссийске посетило 137 558 человек.

Господдержки нужно больше

Как отметил Павел Титов, отечественное виноделие пользуется большой поддержкой со стороны государства. Однако есть сферы, нуждающиеся в развитии. В первую очередь необходимы комплексные, системные меры по поддержке создания питомников виноградных саженцев, а также поддержка научных институтов. «Мы не считаем, что селекция должна быть работой коммерческих питомников. И еще один не менее важный пункт — компенсация затрат в рамках инвестиций в дорогостоящее оборудование для производства вина»,— подчеркнул господин Титов.

Александр Пинчук отметил высокую цену на виноградопригодные земли. По его мнению, если бы цены были ниже, то и инвесторы гораздо охотнее вкладывались бы в эту сферу деятельности. Чем больше будет хозяйств, тем проще и быстрее получится развивать в Новороссийске туризм. И все участники рынка от этого только выиграли бы. Государство помогает значимыми субсидиями при посадке виноградников и установке шпалеры. На уходные работы субсидии небольшие. Особенно в масштабах небольшого предприятия с высокой себестоимостью винограда.

Олеся Бабий отмечает дисбаланс между представленностью в рознице импортной продукции виноделия и отечественной, которая производится, в частности, на территории Новороссийска. Эксперт считает, что этот дисбаланс на рынке должен быть устранен. Также госпожа Бабий хотела бы видеть более активную работу администрации региона и муниципалитета по организации ярмарок и возможности на таких мероприятиях производителям представлять свой продукт, реализовывать его на выезде. Такая работа помогла бы повысить узнаваемость бренда.

Как прокомментировали в администрации Новороссийска, для исполнения указа президента России от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» был разработан муниципальный флагманский проект «Новороссийск — центр виноградарства и виноделия».

Программа направлена на развитие виноградарства и виноделия на территории муниципального образования, в том числе на поддержку реализации инвестиционных проектов. На увеличение площади виноградников, наращивание объемов производства местного винограда и качественной винодельческой продукции с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения. А также — на строительство перерабатывающих комплексов сельскохозяйственной продукции.

Как считают в мэрии, компенсация затрат должна производиться на все работы по закладке виноградников вне зависимости от страны происхождения лоз, а субсидироваться должно приобретение только отечественных саженцев. Это позволит придать новый импульс развитию отечественных питомников и селекционных центров, удовлетворить спрос виноградарей на качественные саженцы, адаптированные к местным климатическим условиям.

Андрей Пугачев

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