Первое в Сибири дело о демонстрации запрещенной символики возбудили в Иркутске

Следователями СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 282.4 УК РФ (публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за любое из административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.3 КоАП РФ). Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, это первое дело, возбужденное по данной статье в Сибирском федеральном округе.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции поступила информация о том, что 50-летний мужчина публично демонстрирует на детской площадке в одном из жилых комплексов Иркутска расположенные у него на шее татуировки. Он был доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств, выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался за демонстрацию символики по административной статье. Данное обстоятельство послужило поводом для уголовного преследования»,— отмечают в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В полиции «Ъ» сообщили, что демонстрация татуировок не была случайностью, а «мужчина намеренно привлекал к себе внимание окружающих, указывая двумя руками на свою шею». В СКР Приангарья уточняют, что татуировка с запрещенной в России атрибутика представляет собой «изображение знаков различия военизированной государственной символики подразделений «СС» нацистской Германии». Как сообщили «Ъ» в ведомстве, мужчина в данный момент находится на свободе, так как «статья не предполагает санкций, связанных с предварительным задержанием или арестом». Наказание по данной статье предусматривает штраф до миллиона рублей, максимальная санкция — лишение свободы на срок до четырех лет.

Влад Никифоров, Иркутск