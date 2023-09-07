Даниил Медведев выиграл в банный теннис

Российским полуфиналистом Открытого чемпионата США по теннису, продолжающегося в Нью-Йорке, стал Даниил Медведев, который в тяжелейших условиях — на 35-градусной жаре при высокой влажности воздуха — в трех партиях переиграл Андрея Рублева. Это будет четвертый полуфинал Медведева на этом турнире — единственном чемпионате Большого шлема, который ему удавалось выигрывать в 2021 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев

Фото: Brendan Mcdermid, Reuters Даниил Медведев

Фото: Brendan Mcdermid, Reuters

Давая интервью на корте Артура Эша после окончания этой неординарной встречи, Даниил Медведев вспомнил токийскую Олимпиаду 2021 года, на которой теннисный турнир, по мнению многих его участников, проходил в самую жуткую погоду за всю историю их вида спорта. В столь же адских условиях, на 35-градусной жаре при высочайшей влажности воздуха, теннисистам приходится выяснять отношения и сейчас в Нью-Йорке. «Один из нас умрет, а они будут на это смотреть»,— в сердцах бросил Медведев несколько ранее, по ходу третьей партии. К тому времени он уже имел заметное преимущество, но для того, чтобы завершить матч и сломить сопротивление крестного отца его дочери Андрея Рублева, еще требовалось приложить немало усилий.

Рублев стартовал с места в карьер, оставив за собой десять розыгрышей подряд и поведя — 3:0. Однако Медведев столь же быстро отыгрался, а в девятом гейме первой партии, после ошибки соперника, пославшего мяч в аут ударом справа, сделал еще один брейк. Второй сет получился достаточно странным. В девяти геймах россияне брали чужую подачу шесть раз, но четырежды это делал Медведев, который по ходу дела снова уступал — 1:3. С точки зрения техники и тактики на корте по сравнению с большинством предыдущих матчей этих двух теннисистов не происходило ничего нового. Когда у Рублева проходили фирменные атаки с задней линии с характерными плотными форхэндами, его игра смотрелась очень эффектно, но Медведев, которому дважды приходилось прибегать к помощи врача, приносившего ему ингалятор, в целом выглядел постабильнее.

В третьем сете друзья-соперники выжимали из себя последние соки. Рублев опять ушел вперед — 4:2, однако выдержки и точности для того, чтобы сохранить нужный отрыв, ему не хватило. Кульминацией матча стал заключительный десятый гейм на подаче Рублева. За 15 минут ему удалось отыграть четыре матчбола, но на пятом, на финише затяжного розыгрыша, его удар пришелся в сетку. В итоге — 6:4, 6:3, 6:4 за 2 часа 48 минут.

Медведев, проявивший стойкость и волю к победе, в четвертый раз за последние пять лет вышел в полуфинал Открытого чемпионата США, единственного турнира Большого шлема, который ему удалось выиграть в 2021 году. Рублев же, выигравший активными ударами больше очков (32 против 26) и допустивший меньше невынужденных ошибок (37 против 40) в девятый раз не смог пройти на мейджорах четвертьфинальную стадию. И вряд ли тот факт, что по итогам US Open он практически гарантировал себе путевку на итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Nitto ATP Finals послужит серьезным утешением этому на редкость трудолюбивому спортсмену, которому в данной ситуации можно лишь по-человечески посочувствовать.

Евгений Федяков