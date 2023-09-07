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Коммерсантъ FM
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Медведев обыграл Рублева и вышел в полуфинал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева в четвертьфинале US Open. Встреча, проходившая в Нью-Йорке, завершилась со счетом 6:4, 6:3, 6:4 в пользу Медведева.

По итогу игры на счету Медведева два эйса, четыре двойные ошибки, четыре реализованных брейк-пойнта из семи. Рублев не сделал ни одного эйса, допустил две двойные ошибки, реализовал два брейк-пойнта из пяти. Встреча длилась 2 часа 48 минут.

В полуфинале Даниил Медведев сыграет с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Германии Александром Зверевым.

Лусине Баласян

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