Медведев обыграл Рублева и вышел в полуфинал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева в четвертьфинале US Open. Встреча, проходившая в Нью-Йорке, завершилась со счетом 6:4, 6:3, 6:4 в пользу Медведева.

По итогу игры на счету Медведева два эйса, четыре двойные ошибки, четыре реализованных брейк-пойнта из семи. Рублев не сделал ни одного эйса, допустил две двойные ошибки, реализовал два брейк-пойнта из пяти. Встреча длилась 2 часа 48 минут.

В полуфинале Даниил Медведев сыграет с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Германии Александром Зверевым.

Лусине Баласян