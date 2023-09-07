Метро дотянулось до «Внуково»

Столичные власти вчера открыли новые станции Солнцевской линии метро — «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». «Впервые в России метро пришло в аэрогавань,— заявил по этому поводу мэр Москвы Сергей Собянин.— Это знаковое событие для всей страны. Путь от Внуково до центра столицы теперь экономный и комфортный, а транзитные пассажиры могут быстрее перемещаться между аэропортами».

По данным мэрии, от станции «Деловой центр» до Внуково путь под землей теперь занимает 40 минут вместо привычных 70 минут на общественном транспорте, от станции «Мичуринский проспект» — 23 минуты вместо 37 минут. По словам мэра, на машине до Внуково из столицы и вовсе можно доехать только за 1,5 часа. Благодаря открытию новых станций разгрузятся прилегающие к аэропорту Киевское и Боровское шоссе, добавил Сергей Собянин.

Станция интегрирована прямо в аэропортовый комплекс: через подземный переход можно попасть в терминал А, а также в подземный терминал «Аэроэкспресса», на привокзальную площадь. С открытием двух новых станций завершилось строительство 30-километровой Солнцевской линии, начавшееся в 2014 году, сказал Сергей Собянин.

Вчера же мэр объявил о планах запустить на этой неделе новый диаметр МЦД-4, который соединит Апрелевку и Железнодорожный. Ранее, 17 августа, был запущен МЦД-3 Зеленоград—Раменское.

Иван Тяжлов