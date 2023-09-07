Фундаментальная дискуссия

Перестройка управления Федеральной адресной инвестиционной программой (ФАИП) пока не сняла системных проблем в этой сфере — эксперты констатируют недостаточную обоснованность капвложений и неполноту контроля завершения строек. Неоднозначной пока выглядит и оценка централизации части строительного госзаказа «Единым заказчиком» — некоторые эксперты полагают, что это не решит проблему долгостроев, другие же считают это эффективным решением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Продолжающаяся на протяжении последних трех лет перестройка системы управления ФАИП пока не сняла вопросов об эффективности государственных капвложений — как следует из опубликованной в «Финансовом журнале» НИФИ Минфина статьи замглавы лаборатории исследований бюджетной политики ИПЭИ РАНХиГС Анны Золотаревой, системные проблемы в этой сфере еще остаются. Напомним, перестройка началась в 2020 году после многолетней критики ФАИП из-за медленного освоения средств и появления брошенных строек — в рамках этой работы начала формироваться четкая вертикаль управления. В 2021 году был создан «Единый заказчик в сфере строительства» (он консолидировал функции заказчиков шести учреждений Минспорта, Миноборнауки, Минкультуры и Минздрава, а также занимается достройкой проблемных объектов), в 2022 году Минстрой получил полномочия по формированию ФАИП (от Минэкономики), а сама программа стала пятилетней.

Среди недостатков в этой сфере Анна Золотарева отмечает тот факт, что часть процедур обоснования инвестпроектов приостановлена, что «чревато снижением эффективности бюджетных инвестиций» — в итоге в большинстве случаев не анализируются соотношение сметной стоимости объекта с проектами-аналогами, будущие затраты на содержание объекта и источники их покрытия. Одной из основных причин невыполнения ФАИП и появления долгостроя называется утверждение ассигнований по проектам без необходимой документации, то есть неготовым (их доля доходит до 25%), при возможности перераспределения средств. Сомнения высказываются и на счет целесообразности централизации госстроек у «Единого заказчика» — это не может решить проблему долгостроя (возникает из-за удорожания строительства, длительности закупочных процедур и включения в ФАИП неготовых объектов) и при этом «создает риски монополизации рынка и игнорирования потребностей профильных ведомств в отраслевом строительстве».

Как сообщили “Ъ” в Счетной палате, с 2022 года ФАИП достаточно сильно «донастроили» в части госуправления и цифровизации, а увеличение горизонта планирования до пяти лет «должно оказать положительное влияние на качество управления». Однако, напоминают госаудиторы, по итогам 2022 года выявлены, например, такие проблемы, как увеличение стоимости строительства по 76,5% объектов, затягивание сроков и ведение мониторинга завершения строительства не по всем объектам. Свои предложения по «донастройке» Счетная палата даст по итогам проверки исполнения бюджета за 2023 год.

Президент же НОСТРОЙ Антон Глушков полагает, что консолидация функции единого заказчика — «выстраданное и правильное решение»: современные объекты требуют от заказчика высокой квалификации, а регионам компетенций не хватает. По его словам, «консолидация и контроль за ходом строительства и расходованием средств должны помочь навести порядок». Гендиректор Агентства трансформации и развития экономики, резидент экспертного клуба ЦСР Владислав Онищенко соглашается, что есть проблема в оценке эффективности — она требуется «до, в процессе и после завершения проекта, а также необходимо сравнение с аналогами». Однако, отмечает он, консолидация полномочий «Единым заказчиком» дает возможность «использования общих компетенций и в перспективе более эффективна» — профильные учреждения должны управлять результатами программ, а не стройками.

В Минстрое, напоминая о системной работе по борьбе с незавершенкой, внедрению мониторинга строек (см. “Ъ” от 4 сентября) и сокращению избыточных процедур, сообщили “Ъ”, что «работа по повышению уровня управления капловжениями и эффективности использования средств ФАИП будет продолжена».

Евгения Крючкова