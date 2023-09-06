Налоговики перетряхнули гардероб

Прекращено дело о банкротстве ООО «Интермода» — известного бутика люксовой одежды в центре Нижнего Новгорода. Налоговая служба обвиняла компанию Михаила Карабельника в занижении налогов, сначала доначислив ей 432 млн руб. Однако в судах требования налоговиков сократились в разы. Поскольку «Интермода» погасила в общей сложности свыше 120 млн руб. основного долга, основания для банкротства отпали. Впрочем, предпринимателю предстоит выплатить еще 11,5 млн руб. пеней. Рассчитаться общество планирует до конца года, продав ранее арестованную партию брендовой одежды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Интермода» погасит остатки налоговых пеней

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ «Интермода» погасит остатки налоговых пеней

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Арбитражный суд Нижегородской области прекратил дело о банкротстве ООО «Интермода», отказав инспекции ФНС №18 во введении процедуры наблюдения. Изначально бутику модных брендов на улице Большая Покровская налоговики доначислили 432 млн руб налогов с пени и штрафами по результатам выездной проверки за 2014–2016 годы. Известный в Нижнем Новгороде магазин заподозрили в уклонении от уплаты налогов. Фискальный орган посчитал, что «Интермода» неправомерно занижала налогооблагаемую базу за счет создания фиктивного документооборота с несколькими контрагентами.

Налогоплательщик частично опроверг выводы налоговиков, доказав, что связь с амбассадорами брендов для розничной продажи через непрямые поставки бутику обеспечивала итальянская Lux Group Milano по агентскому соглашению 2010 года. Однако суд согласился и с доводом налоговиков о сдаче площадей аффилированным лицам для минимизации отчислений по ЕНВД.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Интермода» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2009 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — розничная торговля одеждой в специализированных магазинах. Директор — Яков Звягин, бенефициар — Михаил Карабельник. Выручка компании от продажи в 2022 году составила 254 тыс. руб., убыток показан на уровне 115,8 млн руб.

В ходе судебных разбирательств сумма обоснованных требований к «Интермоде» поэтапно снижалась. Уточнению суммы способствовала и экспертиза следствия, проведенная в ходе расследования уголовного дела об уклонении организации от уплаты налогов. В итоге оставшаяся основная недоимка составила 23 млн руб. и была выплачена владельцем бутика Михаилом Карабельником для прекращения уголовного преследования.

Всего с начала предъявления претензий по проверке ФНС коммерсант погасил задолженность на сумму свыше 120 млн руб.

Представитель «Интермоды» Татьяна Лобова отметила, что несколько решений налоговой инспекции, по которым пени были начислены с ошибками, отменены судами полностью или частично. Налоговый орган не смог разобраться в начислении пеней, постоянно пересчитывая или отказываясь от них. Кроме того, не был учтен мораторий 2022 года на банкротство, действовавший для защиты наиболее пострадавших отраслей российской экономики в коронавирусный период, отметила госпожа Лобова.

Более того, в суде налогоплательщик доказал, что ему не удалось в досудебном порядке договориться об окончательных расчетах из-за реформирования самих налоговых органов: сначала недоимку предъявила инспекция ФНС по Нижегородскому району Нижнего Новгорода, в суды обращался долговой центр ФНС, а задолженность взыскивала ИФНС №18.

«Сейчас задолженность перед налоговой осталась только в виде пеней и штрафов на сумму 11,5 млн руб. Мы для того и просили отложить разбирательство на два месяца, чтобы господин Карабельник смог погасить основную часть долга, а на очередном заседании представили соответствующие справки. Поскольку неуплаченные пени не являются основанием для банкротства юридического лица, в иске налоговой службе было отказано», — подчеркнула представитель ответчика.

Пока стороны устно договорились о том, что оставшиеся пени и штрафы будут уплачены в бюджет до конца 2023 года.

Оплатить эту задолженность планируется с помощью средств, вырученных от продажи брендовой одежды, которая была арестована судебными приставами в рамках обеспечения исков к «Интермоде». Поскольку стоимость товара превышает остатки задолженности, этот арест должен быть снят в ближайшее время. Впрочем, одежда, арестованная в рамках судебных споров, имеет свойство дешеветь, а с ее продажи придется не только заплатить штрафные санкции, но и текущие налоги, отметили участники разбирательства.

Роман Рыскаль