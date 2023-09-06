Годовая инфляция в России за неделю ускорилась до 5,19%

Годовая инфляция в России с 29 августа по 4 сентября ускорилась до 5,19% против 5,03% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономики.

По данным ведомства, темпы роста цен продовольственных товаров за неделю увеличились на 0,12%, непродовольственных — на 0,41%. В секторе услуг цены за тот же период снизились на 0,28% за счет падения цен авиабилетов на внутренние рейсы на 4,94%.

Согласно релизу Минэкономразвития, рост цен в сегменте непродовольственных товаров связан с подорожанием легковых автомобилей (0,75%) и бензина (0,54%), а также электро- и бытовых приборов (0,19%).

По данным Росстата, в сегменте продовольственных товаров за отчетный период выросли цены на куриное мясо (1,5%) и яйца (0,6%), подсолнечное масло (1%), полукопченые и варено-копченые колбасы (0,7%). Цены на сахарный песок в 43 субъектах РФ снизились на 0,1–3,9%, в 17 субъектах — не изменились.

Цены на плодоовощную продукцию снизились на 1,3%, в том числе на капусту (11,1%), лук (6,8%), морковь (5,7%), картофель (4,6%), свеклу (3,4%), яблоки и помидоры (1,1%). При этом огурцы подорожали на 6%, на бананы — на 3,8%.

Среди предметов гигиены и товаров первой необходимости подорожали: хозяйственное мыло (0,2%), гигиенические прокладки, пеленки для новорожденных и стиральные порошки (0,1%). Снизились цены на зубные пасты (0,2%), туалетное мыло, зубные щетки и спички (0,1%).

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в 2023 году составит 5,0–6,5%, в 2024 году — 4%. 5 сентября заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин заявил, что показатель будет ближе к верхней границе прогноза на текущий год — 5,0–6,5%. Прогноз Минэкономразвития от апреля текущего года предполагает инфляцию на уровне 5,3%.

15 августа совет директоров Центробанка повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%. Регулятор объяснил это необходимостью ограничить риски для ценовой стабильности. По словам Алексея Заботкина, 15 сентября Центробанк может повысить ключевую ставку из-за проинфляционных рисков.

Полина Мотызлевская