Заводы продлевают жизнь полигонам

Второй из мусороперерабатывающих заводов областного регоператора по обращению с отходами будет введен в строй летом-осенью 2025 года — на несколько месяцев позже, чем планировалось ранее. Перенос сроков ввода произошел со всеми проектами заводов по переработке отходов: тремя проектами Невского экологического оператора (НЭО) и двумя — УК ООЛО. Эксперты в связи с отсрочками ввода перерабатывающих мощностей прогнозируют перенос сроков закрытия мусорных полигонов в Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран КПО «Рахья» будет принимать 300 тыс. тонн отходов, которые будут образовываться во Всеволожском и Кировском районах Ленинградской области

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ КПО «Рахья» будет принимать 300 тыс. тонн отходов, которые будут образовываться во Всеволожском и Кировском районах Ленинградской области

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» (УК ООЛО) рассчитывает ввести в эксплуатацию комплекс по переработке отходов «Рахья» во втором или третьем квартале 2025 года, рассказал «Ъ-СПб» генеральный директор УК ООЛО Антон Бучнев. «Мы планируем завершить строительство КПО "Рахья" примерно в 2025 году, это второй-третий квартал 2025 года»,— сказал глава компании.

«Подготовили проектную документацию полностью, прошли общественные слушания, сейчас сдались на государственную экологическую экспертизу в Росприроднадзор. Планируемый и ожидаемый срок получения положительного заключения — конец октября или ноябрь этого года. Соответственно, после этого мы подадимся в Главгосэкспертизу»,— сообщил господин Бучнев.

Гендиректор УК ООЛО также уточнил, что компания находится в стадии согласования окончательных документов с ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) по поддержке проекта, ориентировочно объем инвестиций составит около 5 млрд рублей. Летом в ППК «РЭО» сообщали со ссылкой на генерального директора компании Дениса Буцаева, что КПО «Рахья» получит финансирование до конца года. Ранее РЭО профинансировал строительство КПО «Кингисепп» (объект УК ООЛО) на сумму около 3 млрд рублей и КПО «Волхонка» (Санкт-Петербург, объект АО «Невский экологический оператор») на 4,4 млрд рублей.

КПО «Рахья» будет принимать 300 тыс. тонн отходов, которые будут образовываться во Всеволожском и Кировском районах Ленинградской области. Ранее сроком завершения проекта назывался конец 2024 года — начало 2025 года. Господин Бучнев также подтвердил, что срок ввода строящегося КПО «Кингисепп» — первый квартал 2024 года. Позже, к концу 2024 года, первое из своих мусороперерабатывающих предприятий — КПО «Островский» — планирует ввести и петербургский регоператор по обращению с отходами — АО «НЭО». Опрошенные «Ъ-СПб» эксперты считают, что перенос ввода почти всех запланированных и строящихся КПО в Ленинградской области связан главным образом с продолжительным рассмотрением проектов в государственных инстанциях.

С вводом перерабатывающих мощностей ранее увязывались сроки закрытия двух крупных мусорных полигонов в Ленинградской области — ООО «Полигон ТБО» и ООО «Авто-Беркут», их планировалось вывести из эксплуатации к началу 2024 года. По мнению председателя общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области, руководителя Северо-Западной общественной экологической организации «Зеленый крест» Юрия Шевчука, срок закрытия полигонов может быть перенесен с начала 2024 года на начало 2026 года. Тем не менее общий вектор на бесполигонную утилизацию отходов сохраняется, считает эксперт.

Вячеслав Калашников