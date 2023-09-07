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Августовские продажи квартир побили рекорд

Спрос на жилье в новостройках за лето вырос на 58%, срок принятия решения о покупке сократился до двух-трех недель

В августе в Петербурге девелоперы сдали в эксплуатацию 136,1 тыс. кв. м жилья. К 1 сентября 2023 года в городе ввели 2,36 млн кв. м жилья, в январе — августе 2022 года объем ввода составлял 2,09 млн кв. м. Спрос на квартиры в новостройках за это лето на 58% превысил показатели прошлого года, а августовские продажи квартир стали рекордными, что застройщики связывают с повышением ключевой ставки. В дальнейшем с сокращением выдачи ипотечных кредитов рост спроса будет умеренным, как и рост цен на недвижимость.

Покупатели не понимают, куда будет двигаться рынок дальше, поэтому те, кто планировал покупку принимает решение здесь и сейчас

Покупатели не понимают, куда будет двигаться рынок дальше, поэтому те, кто планировал покупку принимает решение здесь и сейчас

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Покупатели не понимают, куда будет двигаться рынок дальше, поэтому те, кто планировал покупку принимает решение здесь и сейчас

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным комитета по строительству Санкт-Петербурга, всего в прошлом месяце в городе было сдано 99 домов на 2375 квартир. Лидером по количеству введенных квадратных метров стал Невский район, где сдали один дом на 1178 квартир общей площадью 63,6 тыс. кв. м. В Пушкинском районе построили 25,8 тыс. кв. м в одном доме на 614 квартир. В Красносельском районе было введено 172 квартиры площадью 14,3 тыс. кв. м. В сегменте ИЖС было введено 16,4 тыс. кв. м. нового жилья. В целом объем ввода в августе составил 136,1 тыс. кв. м. В январе — августе 2022 года строители ввели в строй 151,5 тыс. кв. м.

В консалтинговом центре «Петербургская недвижимость» (Setl Group) подсчитали, что за лето 2023 года на первичном рынке спрос на квартиры вырос на 58% по сравнению с июнем — августом прошлого года: 22,9 тыс. сделок против 14,5 тыс. «Август стал рекордным месяцем по спросу за этот год: около 10,6 тыс. сделок, что приближается к пиковым значениям марта 2022 года»,— делится Ольга Трошева, директор КЦ «Петербургская недвижимость»

Опрошенные застройщики также отметили всплеск покупательской активности в прошлом месяце и за прошедшее лето в целом. «Август действительно оказался рекордным по сравнению с предыдущими месяцами года и по сравнению с августом 2022 года,— подтверждает коммерческий директор ГК «ПСК» Сергей Софронов.— Повлияло на это расширение товарного запаса, рост строительной готовности наших объектов (некоторые из них готовятся к сдаче), а также изменение курса рубля к иностранным валютам и внеплановое увеличение ключевой ставки».

Покупатели не понимают, куда будет двигаться рынок дальше, поэтому те, кто планировал покупку, принимают решение здесь и сейчас, объясняет результаты лета Юлия Ружицкая, генеральный директор агентства недвижимости «Главстрой». «Традиционно на первичном рынке на выбор жилого комплекса и квартиры уходит два-три месяца. Сегодня этот период сократился до двух-трех недель,— говорит госпожа Ружицкая.— Высокая волатильность национальной валюты вернула на рынок тех, кто хочет сохранить средства от инфляции. В данном случае речь идет не о профессиональных инвесторах, а о тех, кто хочет сберечь накопления и считает жилье более привлекательным инструментом, чем, к примеру, банковские депозиты. И понятно, что хорошая недвижимость в нашем городе все-таки не дешевеет, это перспективное вложение».

По словам Яна Фельдмана, директора по маркетингу ГК «Ленстройтрест», плавное восстановление спроса наблюдается с весны. «Не только август, но и июль в нашей компании закрыт с превышением плана продаж. Это говорит об оживлении рынка»,— говорит эксперт. Но повышение ставки внесет свои коррективы в эту позитивную тенденцию, выдача ипотеки сократится, предупреждает господин Фельдман: «На мой взгляд, до конца года мы будем наблюдать постепенный умеренный рост — как интереса покупателей, так и цен на первичке».

«Резкий спад спроса возможен в случае отмены или существенного ухудшения условий по программам ипотеки с господдержкой,— поясняет господин Софронов.— В первую очередь на рынок и его показатели влияют и будут влиять условия ипотечного кредитования. И не в последнюю очередь — новостной фон».

Директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест» отмечает, что покупатели все больше интересуются проектами в удаленных районах города и в ближайших к нему пригородах. «В первую очередь это связано с более выгодной стоимостью квадратного метра: разница в цене может достигать более 50% при сопоставимом качестве продукта. Много запросов на функциональное малогабаритное жилье и семейные форматы. Это связано с ужесточением условий выдачи ипотеки и ростом ставки, а также с расширением программы семейных займов»,— описывает актуальные предпочтения покупателей господин Фельдман.

В сложившихся условиях наиболее устойчивым будет сегмент комфорт-класса, полагает госпожа Ружицкая. «С точки зрения стоимости жилья важно понимать, что практически все застройщики работают с динамическим ценообразованием,— обращает внимание она.— Очевидно, что если на какой-либо тип квартир растет спрос, то цена квадратного метра такого жилья будет расти, в то время как стоимость других может изменяться по мере изменения строительной готовности».

Александра Тен

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