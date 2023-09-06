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Глава СК потребовал разобраться с жалобами дольщиков ЖК «Рябиновый сад»

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным подготовить доклад о расследовании уголовного дела о нарушениях прав дольщиков ЖК «Рябиновый сад» в Ленинградской области, сообщили в Информационном центре СК.

В сообщении говорится, что на нарушение их прав дольщики пожаловались в приемной председателя СК в «ВКонтакте». Речь идет о застройщике ЗАО «Инвестиционная компания “Строительное управление”» и подрядчике ООО «СтройМонолитСервис», которые строили ЖК во Всеволожском районе. Собственники не могут заселиться в приобретенные квартиры, так как срок подключения построенного комплекса к системе водоснабжения и водоотведения постоянно переносится. Сообщается, что представители регионального Фонда защиты прав участников долевого строительства должны были до сентября заключить договор с новой подрядной организацией, но до настоящего времени информация о выбранной строительной компании не стала известна, а монтажные работы не возобновлены.

Дома в ЖК «Рябиновый сад» начали строить в 2014 году. Застройщик — инвестиционная компания «Строительное управление» — с 2019 года находится в стадии банкротства. В 2020 году по решению Арбитражного суда ЖК передали региональному Фонду защиты прав участников долевого строительства Ленинградской области.

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