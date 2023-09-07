Офис им — «Легион»

Московские офисы ушедших с российского рынка западных компаний продолжают находить новых арендаторов. Так, часть бывшей штаб-квартиры Siemens в центре Москвы займет структура «Ростеха» — производитель систем и агрегатов самолетов «Технодинамика». Для госкорпорации на северо-западе столицы построен один из крупных в стране бизнес-парков, но для всех ее «дочек» площадей там недостает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Структура «Ростеха» — «Технодинамика» — арендовала 9,5 тыс. кв. м в бизнес-центре «Легион II» на Большой Татарской улице, рассказали два источника “Ъ” на рынке недвижимости. Собеседник “Ъ”, близкий к компании, сообщил, что арендатором выступила одна из дочерних структур «Технодинамики». В самой компании не ответили на запрос “Ъ”. Консультанты объекта — NF Group и IBC Real Estate — от комментариев отказались. В «Ростехе» заявили, что это «операционное решение "Технодинамики", в которой госкорпорация не является контролирующим акционером».

Холдинг «Технодинамика» создан «Ростехом» в 2009 году под названием «Авиационное оборудование». В его состав входят 35 российских заводов и научно-исследовательских институтов авиационной и космической отраслей промышленности, в которых работает более 30 тыс. человек. В конце 2013 года «Ростех» продал в АО «Технодинамика» долю в 75% минус одна акция группе «Динамика» владельца НК-банка Виктора Григорьева за 14 млрд руб. В 2018 году выручка компании составила 5,7 млрд руб., чистая прибыль — 528 млн руб., более свежих данных нет.

Офис в «Легионе II», который арендовала «Технодинамика», ранее занимал Siemens, ушедший с российского рынка в 2022 году после начала спецоперации РФ на Украине. Сам объект также принадлежал корпорации, но весной 2023 года был выкуплен группой «Инсайт» Авета Миракяна.

Аренда нового офиса может обойтись «Технодинамике» в 617 млн руб. в год, из расчета 65 тыс. руб. за 1 кв. м, оценивает директор департамента офисной недвижимости ILM Ксения Харкевич. Управляющий партнер Remain Дмитрий Клапша не исключает, что компания могла получить скидку в 10–15%.

У «Ростеха» и его структур уже есть офисные площади. Для госкорпорации в 2021 году был построен один из крупных бизнес-парков в России — «Ростех-сити» на 263 тыс. кв. м в районе станции метро «Тушинская», куда должны были переехать все подразделения компании. В рамках проекта запланировано строительство еще 132 тыс. кв. м офисов.

У «Технодинамики» в собственности есть здание на Большой Татарской улице рядом с «Легионом II», вероятно, поэтому компания решила остаться в этом районе, полагает Дмитрий Клапша. Руководитель отдела по работе с собственниками «Ricci | Офисы» Антон Грязнов считает, что компании был необходим оперативный переезд в готовый офис, а «Ростех-Сити» необходима отделка, на что требуется время и дополнительные затраты. Источник “Ъ”, близкий к «Ростеху», говорит, что площадей новой штаб-квартиры не хватит на все компании, входящие в корпорацию.

Тем не менее некоторые структуры «Ростеха», по словам Дмитрия Клапши, не хотят переезжать в «Ростех-Сити»: часть компаний, ранее размещавшихся в центре, не устраивает местоположение. В то же время помещения в «Ростех-Сити» уже распределены, отмечает Ксения Харкевич. По ее словам, от других структур «Ростеха» были запросы на размещение офиса вне «Ростех-Сити». Об этом говорит и господин Клапша.

После сокращения в первой фазе кризиса весной прошлого года офисный рынок в этом году начал восстанавливаться. По данным CORE.XP, в январе—июне 2023 года объем сделок по аренде и купле-продаже площадей в бизнес-центрах Москвы вырос на 62% год к году, до 915 тыс. кв. м. По словам консультантов, это рекорд для первого полугодия за всю историю наблюдений за рынком.

Дарья Андрианова