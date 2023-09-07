Мошенничество по доверенности

Полиция задержала в Ярославле 67-летнюю Елену Магомедселимову, которая, как считает следствие, в марте 2023 года опустошила зарубежный банковский счет находившегося в СИЗО Красноярска Олега Митволя — бывшего замглавы Росприроднадзора и учредителя Красноярского треста инженерно-строительных изысканий. Женщина, говорится в деле, предъявила в офисе банка в Дубае (ОАЭ) фальшивую доверенность и сняла наличными крупную сумму в дирхамах, эквивалентную 136,1 млн руб. Подозреваемую доставили под конвоем в Красноярск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В Красноярск доставили задержанную в Ярославле Елену Магомедселимову, которую следствие подозревает в хищении 136,1 млн руб. со счета Олега Митволя, открытого в одном из банков ОАЭ.

По данным источников „Ъ-Сибирь“ в правоохранительных органах, это уголовное дело было возбуждено 24 августа следственным управлением УМВД «Красноярское» по заявлению Олега Митволя. В нем он сообщил, что в начале марта 2023 года с его расчетного счета в банке ОАЭ была похищена крупная сумма — 136 млн 131 тыс. 348 руб. С 10 июня 2022 года до 5 июля 2023 года заявитель находился в

СИЗО Красноярска по обвинению в хищении почти 1 млрд руб. при проектировании красноярского метрополитена, после чего его перевели под домашний арест. Дело завели по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере, максимальное наказание — 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.) «в отношении неустановленного лица».

Как рассказали „Ъ-Сибирь“ источники, следствие вышло на жительницу Ярославской области Елену Магомедселимову, которая, по некоторым данным, ранее работала бухгалтером у Олега Митволя. «Сотрудники органов внутренних дел выяснили, что в марте этого года злоумышленница, находясь в банке на территории ОАЭ, предъявила поддельную доверенность, якобы дающую ей право на совершение ряда действий в отношении расчетных счетов мужчины, и похитила принадлежащие ему денежные средства»,— рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, не называя фамилий.

По информации источников „Ъ-Сибирь“ в правоохранительных органах, 24 декабря 2022 года Елена Магомедселимова якобы оформила от имени господина Митволя поддельную доверенность, которую ей заверили в одной из нотариальных контор Смоленска. Указанные бумаги, говорится в материалах следствия, она представила в офис банка, расположенный в Мирдиф сити центре в Дубае, и попросила выдать ей наличные со счета клиента Митволя.

Посчитав, что собранных доказательств достаточно, правоохранители решили задержать подозреваемую. Впустить полицейских в квартиру она отказалась, и оперативники попали в жилище, сняв дверь с петель с помощью болгарки. В этот момент женщина кому-то звонила. Госпожу Магомедселимову конвоировали в Красноярск, следствие намерено добиваться ее заключения под стражу. Правоохранительные органы не исключают, что в уголовном деле могут появиться новые фигуранты.

За год с небольшим, что Олег Митволь находился в СИЗО, другие мошенники похитили с его банковского счета 30 млн руб. Злоумышленники, как ранее сообщали в прокуратуре, приобрели поддельный паспорт на имя бизнесмена, при помощи которого заказали в офисе оператора сотовой связи перевыпуск сим-карты на абонентский номер и таким образом получили доступ к его мобильному банку.

В июне сообщалось, что в прокуратуру Красноярского края для утверждения обвинительного заключения поступило уголовное дело о хищении 30 млн руб. у Олега Митволя. Обвинение в краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ) предъявлено жителю Екатеринбурга. «Установлено, что злоумышленник и его сообщник при невыясненных следствием обстоятельствах приобрели поддельные паспорта на имя двух состоятельных граждан, при помощи которых осуществили в офисах операторов сотовой связи перевыпуск сим-карт на абонентские номера потерпевших и таким образом получили доступ к их мобильным банкам»,— рассказали в прокуратуре. После утверждения обвинительного заключения дело будет направлено на рассмотрение суда Екатеринбурга. Дело в отношении второго участника криминальной схемы еще расследуется.

В июле в Красноярске стражи порядка задержали двух юристов, вымогавших, по версии следствия, 100 млн руб. у Олега Митволя. За указанную сумму они обещали уладить вопрос с уголовным преследованием экс-чиновника. Юристам вменяют в вину мошенничество, поскольку они не могли повлиять на исход дела, а деньги, по версии следствия, хотели присвоить.

Константин Воронов