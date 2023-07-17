Задержаны мошенники, вымогавшие 100 млн рублей у Олега Митволя

В Красноярском крае полицией задержаны два юриста, которые вымогали у экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя 100 млн руб. за обеспечение мягкого приговора. Подозреваемых задержали во время передачи 10 млн руб., рассказали «Ъ-Сибирь» источники в силовых ведомствах.

Известно, что переговоры юристы вели с женой Олега Митволя. Сам Олег Митволь в настоящее время находится под домашним арестом.

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь является фигурантом дела о хищении около 1 млрд руб., выделенных из бюджета на проектирование и строительство красноярского метрополитена. Олег Митволь был задержан в июле 2022 года оперативниками ФСБ в аэропорту Внуково, после чего его доставили в Красноярск, где и предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В начале июля апелляционный суд изменил меру пресечения Олегу Митволю. Основным доводом защиты в суде стали ссылки на вступившие в конце июня поправки в УПК, сужающие возможности для ареста или его продления для собственников компаний. Господин Митволь, который, находясь под стражей, неоднократно жаловался на серьезные проблемы со здоровьем, вышел из СИЗО спустя год после того, как признал вину и заключил досудебное соглашение.

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Лолита Белова