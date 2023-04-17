Защита Олега Митволя сообщила о хищении средств со счета клиента

Адвокат главы совета директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя Александр Обозов сообщил о хищении средств со счета его клиента. «Находящийся под стражей мой подзащитный Олег Митволь, в отношении которого следственным отделом УФСБ по Красноярскому краю расследуется уголовное дело, сам стал жертвой преступления со стороны хорошо организованной группы лиц, занимающейся хищением с банковских счетов денежных средств граждан, оказавшихся под следствием, для которых доступ к их банковским счетам и получение информации по ним стали недоступными, чем и пользуются мошенники»,– сказал он (цитата по ТАСС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Быстров, Коммерсантъ Фото: Петр Быстров, Коммерсантъ

По данным господина Обозова, речь идет о хищении средств со счета в одном из банков в Дубае. Средства были выведены по фальшивой доверенности, которую предъявила в банке «убеленная сединами женщина», отметил защитник.

Ранее ТАСС сообщил, что военное следственное управление ГВСУ СК РФ по Красноярскому краю начало проверку по заявлению Олега Митволя о хищении него со счета $150 тыс.

Олег Митволь был задержан в июне 2022 года в Москве и доставлен в Красноярск. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). Сообщалось, что задержание Олега Митволя связано с расследованием уголовного дела о хищении около 1 млрд руб. бюджетных средств, выделенных на проектирование красноярского метрополитена АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий». В марте суд продлил Олегу Митволю нахождение под стражей до 24 мая.

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Оксана Павлова