KravtGroup построит в Казани многофункциональный комплекс за 28 млрд руб.

Группа компаний ООО «Кравт Яр Парк», владеющая отелем в аэропорту Казани и сетью отелей в Санкт-Петербурге, представила инвестиционному совету Республики Татарстан проект строительства многофункционального гостиничного комплекса с конгресс-центром в Казани. Стоимость проекта оценивается в 28,7 миллиардов рублей.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Агентство инвестиционного развития Татарстана, совет одобрил строительство комплекса на набережной реки Казанки по улице Сибгата Хакима. Предполагается, что комплекс будет включать в себя гостиницу 5 звезд, сервисные апартаменты, бизнес-центр и здание конгресс-центра на 5 тыс. человек. Также проектом предусмотрены ТРК, рестораны, паркинг и рекреационная зона. Застройщик также благоустроит прилегающую к комплексу территорию и береговую линию.

По данным базы СПАРК, группа компаний Kravt Group основана в 2013 году. ООО «Кравт Яр Парк», в свою очередь, зарегистрировано в 2023-м. Бенефициаром группы через ООО «Таткравтинвест» является Игорь Евтушок — совладелец двух компаний из Петропавловска-Камчатского: с долей 50% АО «Океанрабфлот» и ООО «Авиационная компания "Витязь-Аэро"».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге до конца года начнут работать три новых отеля.

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