В Петербурге до конца года начнут работать три новых отеля

В Петербурге до конца 2023 года откроется пятизвездочный отель, а также гостиница и апарт-отель категории «четыре звезды», сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу городской комитет по развитию туризма.

В ведомстве отметили, что пятизвездочный отель под брендом Cosmos Collection появится на Итальянской улице, 8. Его откроет Cosmos Group, входящая в группу АФК «Система». Общая площадь объекта на 24 номера составит 2,7 тыс. кв. м. В отеле также разместят ресторан и конференц-зал.

Первую часть (апарт-отеля) комплекса «Domina Пулково Отель и Апартаменты» планируют открыть летом 2023 года, запуск гостиницы — готовится на третий квартал этого же года. Оба объекта появятся на Пулковском шоссе.

Комплекс будет включать гостиницу на 253 номера, апарт-отель на 479 номеров, 12 конференц-залов, спа-зону с бассейном и подземный паркинг.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что загрузка гостиниц всех категорий в Петербурге в июле 2023 года составила 83%, что на 6% больше, чем за аналогичный месяц 2022 года.

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