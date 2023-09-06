Суд не прислушался к здоровью бывшего мэра

На днях в Томске суд продлил на три месяца срок домашнего ареста бывшего мэра города Ивана Кляйна, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями при приемке работ по ремонту дороги. Защита настаивала на смягчении меры пресечения в связи с наличием у экс-мэра ряда тяжелых, в том числе онкологических, заболеваний, при которых требуются регулярные длительные прогулки и реабилитационные процедуры. Однако суды первой и апелляционной инстанций отказались снимать наложенные на Ивана Кляйна ограничения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Кляйн на заседании суда 6 сентября

Фото: Валерий Доронин Иван Кляйн на заседании суда 6 сентября

Фото: Валерий Доронин

Советский районный суд Томска по ходатайству прокуратуры продлил до 28 ноября срок домашнего ареста экс-мэра города Ивана Кляйна. По словам адвоката Марины Вихлянцевой, на заседании прокуратура, обосновывая свое ходатайство, указала, что основания для продления этой меры пресечения не отпали и не изменились. Гособвинение вновь настаивало, что, оказавшись на свободе, Иван Кляйн может скрыться от суда или оказать давление на свидетелей, ранее находившихся в служебной зависимости от него.

В свою очередь, представители защиты указывали, что смягчения избранной экс-мэру еще более года назад меры пресечения требует прежде всего состояние его здоровья. В мае этого года адвокаты представили суду комиссионные заключения врачей о необходимости прогулок на свежем воздухе для восстановления здоровья Ивана Кляйна после хирургических вмешательств, химиотерапии и иного медикаментозного лечения (у него были диагностированы онкологические и кардиологические заболевания). Однако тогда прогулки экс-мэру не разрешили. На этот раз защита представила суду новые медицинские справки, из которых следовало, что состояние здоровья Ивана Кляйна за прошедшие месяцы ухудшилось, в частности появились новые проблемы с сердцем. Медики назначили ему дополнительное кардиопротективное лечение и предписали обязательные прогулки на свежем воздухе как минимум два часа в сутки.

«Мы предложили суду установить Ивану Григорьевичу запрет на общение со свидетелями во время прогулок, ограничить территорию этих прогулок или расстояние,— сообщила “Ъ” адвокат Вихлянцева.— Но любым способом разрешить ему гулять. Врачи, и кардиологи, и онкологи, указывают в своих рекомендациях, что замены такому способу восстановления здоровья не имеется». Защитник отметила, что даже при избрании самой строгой меры пресечения —заключения в СИЗО — арестованным полагаются прогулки.

Адвокаты также сообщили, что Верховный суд РФ в своем постановлении от 19 декабря 2013 года прямо указал, что при рассмотрении вопроса о мере пресечения помимо прочего надлежит учитывать сведения о возрасте и состоянии здоровья обвиняемого. Кроме того, защита, отстаивая свои требования, сослалась на ответ уполномоченного по правам человека по региону, который предложил привести меру пресечения в соответствие с состоянием здоровья подсудимого и медицинскими рекомендациями.

При этом адвокаты не согласились с доводами гособвинения о том, что господин Кляйн может скрыться или оказать давление на свидетелей. «Тезис прокурора о возможности скрыться не подтвержден никакими фактами. Кроме того, Кляйн на протяжении всего процесса являлся по первому звонку на все следственные мероприятия и судебные заседания,— заявили представители защиты.— И аргумент о том, что подзащитный может оказать влияние на свидетелей, ничем не обоснован, так как такая мера пресечения, как запрет определенных действий, при избрании судом соответствующих запретов не дает возможности общения обвиняемого со свидетелями».

Сам Иван Кляйн на заседании попросил суд руководствоваться ст. 9 УПК РФ (уважение чести и достоинства личности) и ст. 41 Конституции РФ (право на охрану здоровья и медицинскую помощь).

Однако судья Советского районного суда Томска Анна Полянская продлила домашний арест Ивана Кляйна еще на три месяца, а Томский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвокатов на это решение. Стоит отметить, что в апелляции судья слова Ивану Кляйну не дал.

Как ранее сообщал «Ъ», сейчас в Томске проходит процесс по делу Ивана Кляйна. Ему инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 285 УК РФ). По версии обвинения, градоначальник дал указание подчиненным о приемке работ по ремонту автодороги по улице Большая Подгорная в Томске, которые, по мнению следствия, были выполнены с отклонениями от нормативов. Мотивом действий чиновника правоохранители считают желание вовремя отчитаться о выполнении национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Экс-мэр вину не признает, а его защита указывает, что дорога была отремонтирована в соответствии с ГОСТом и проверена ГИБДД и Росавтодором, а в основу расследования были положены лишь показания одного из бывших томских чиновников.

«Я никогда не давал указаний о принятии работ любой ценой,— сказал Иван Кляйн в суде.— Если мои подчиненные что-то скрывали, то я надеюсь, что в ходе судебного процесса удастся разобраться, что такое перекладывание вины за свои действия на меня является не чем иным, как попыткой избежать собственной ответственности».

«У стороны обвинения нет документов за подписью мэра Кляйна, за исключением должностных инструкций, приказов о приеме на работу и материалов официальных совещаний, которые проходили под руководством мэра Кляйна»,— сказала, в свою очередь, адвокат Марина Вихлянцева.

В настоящее время на процессе по делу экс-мэра Кляйна допрашивают свидетелей обвинения. Всего заявлены 46 человек, за девять месяцев успели выступить менее половины.

Напомним, что это второе уголовное дело в отношении экс-мэра. Ранее, в декабре 2021 года, он был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности, но отбыл наказание еще в СИЗО и под домашним арестом. Защита Ивана Кляйна заявила, что будет отстаивать его невиновность в Верховном суде России.

Следующее судебное заседание по избранию меры пресечения для Ивана Кляйна назначено на 28 ноября 2023 года. «Вот только позволит ли здоровье Ивану Кляйну еще три месяца находиться в четырех стенах без воздуха — вопрос»,— резюмировала адвокат Марина Вихлянцева.

Александр Александров; Альберт Константинов