Второй по величине населения город Англии объявил о банкротстве

Городской совет Бирмингема объявил во вторник, 5 сентября, о подаче заявления на банкротство. Город с этого дня прекращает все выплаты и траты, за исключением обязательств по соцобеспечению населения.

Бирмингем — второй по населению город в Англии (более 1 млн человек), а городской совет города является крупнейшим органом местной власти во всей Европе.

Главной причиной банкротства стали судебные издержки, которые город понес в ходе рассмотрения иска профсоюзов, обвинивших власти в том, что женщинам, занимающимся преимущественно женскими профессиями, в городе все равно платили меньше, чем мужчинам. Среди таких профессий упоминаются, например, сиделки и помощники преподавателей.

Город выплачивал компенсации в течение десяти лет. Однако счета растут на £5–14 млн в месяц, а общая сумма накопившихся за эти годы еще не выплаченных компенсаций оценивается городскими властями уже в £650–760 млн. Таких денег у города просто нет, утверждают власти, а дефицит бюджета в этом финансовом году уже оценивается в £8 млн.

Кирилл Сарханянц