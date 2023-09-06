Экс-глава СБУ обвинил The Economist в искажении его слов об убийствах неугодных

Бывший руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко утверждает, что британское издание The Economist неверно привело его цитату об отделе ведомства, специализирующемся на «убийстве коллаборационистов». Сначала в публикации была формулировка, что отдел «уничтожал людей», сейчас ее изменили на «обезвреживал террористов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sergei Chuzavkov / AP Фото: Sergei Chuzavkov / AP

В материале на сайте издания появилась пометка, что «в более ранней версии этой статьи господин Наливайченко был случайно неверно процитирован». «The Economist перекрутил слова Наливайченко. Уже исправили и принесли извинения. Но все разнесли об убийстве людей, а он не так говорил»,— заявили «Стране.ua» в пресс-службе господина Наливайченко. По данным ТАСС, кроме одной фразы в статье ничего не изменилось.

Валентин Наливайченко возглавлял СБУ в 2006–2010 годах. По его словам, отдел, специализирующийся на «убийстве коллаборационистов», был создан в 2015 году, после присоединения Крыма к России. Этот отдел якобы причастен к убийствам командира батальона «Сомали» из ДНР Михаила Толстых (Гиви), командира ополчения ДНР Арсена Павлова (Моторолы), первого главы республики Александра Захарченко.

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Лаура Кеффер