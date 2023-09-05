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Коммерсантъ FM
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Бывший глава СБУ рассказал об отделе для «убийств коллаборационистов»

Бывший председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко рассказал изданию The Economist об отделе ведомства, специализирующегося на «убийстве коллаборационистов». По его словам, отдел был создан в 2015 году, после присоединения Крыма к России.

Фото: Кирилл Чуботин, Коммерсантъ

Фото: Кирилл Чуботин, Коммерсантъ

По словам господина Наливайченко, изначально отдел являлся пятым управлением департамента контрразведки СБУ, но затем правительство решило, что «тюремного заключения коллаборационистов недостаточно». «Мы неохотно пришли к выводу, что нужно уничтожать людей», — заявил Валентин Наливайченко.

Как пишет издание, этот отдел СБУ причастен к убийствам командира батальона «Сомали» из ДНР Михаила Толстых (Гиви), командира ополчения ДНР Арсена Павлова (Моторолы), первого главы республики Александра Захарченко. Кроме того, издание связывает с деятельностью отдела смерть экс-капитана подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого 10 июля 2023 года.

По словам источника The Economist в контрразведке СБУ, кампания «движима импульсом, а не логикой». Он считает, что данные операции были призваны «произвести впечатление на президента, а не приблизить победу».

С начала военной операции России на Украине Верховная рада приняла два закона о коллаборационизме, касающихся представителей украинской власти и жителей страны, добровольно сотрудничающих с российскими властями. Максимальная мера наказания по этим законам — пожизненное заключение.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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