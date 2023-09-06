Суд запретил экс-полковнику ГРУ Квачкову участвовать в массовых мероприятиях

Дорогомиловский суд Москвы запретил полковнику ГРУ в отставке Владимиру Квачкову принимать участие в массовых мероприятиях до 19 февраля 2029 года, когда будет погашена его судимость. Кроме того, господину Квачкову предписали раз в месяц регистрироваться в полиции по месту проживания также до погашения судимости, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Квачков

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Владимир Квачков

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Собеседница агентства уточнила, что решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

Судимость полковник получил в 2013 году. Тогда его приговорили к 13 годам колонии за подготовку вооруженного мятежа. Верховный суд РФ снизил этот срок до восьми лет. Но при отбытии наказания в колонии в августе 2017 года ему добавили еще полтора года за распространение в интернете экстремистского видеоролика. На свободу полковник ГРУ в отставке вышел в феврале 2019-го.

Господин Квачков стал известен широкой публике в 2005 году после задержания по делу о покушении в марте 2005-го на тогдашнего главу РАО ЕЭС Анатолия Чубайса. Но присяжные дважды — в 2008 и 2010 годах оправдывали его и предполагаемых сообщников.

15 августа 2023 года полковника оштрафовали на 40 тыс. руб. по статье о дискредитации ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Он признан виновным в публикации в соцсети «Одноклассники» сообщений, дискредитирующих вооруженные силы Российской Федерации и их главнокомандующего. Сам ветеран боевых действий в Чечне и Афганистане вину отрицал, заявляя, что не вел никакой страницы.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Владимир Квачков дискредитировал то, где служил».

Эрдни Кагалтынов