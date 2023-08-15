Владимир Квачков дискредитировал то, где служил

Тверской райсуд Москвы назначил 40 тыс. руб. административного штрафа полковнику ГРУ в отставке Владимиру Квачкову, признанному виновным в публикации в соцсети «Одноклассники» сообщений, дискредитирующих вооруженные силы Российской Федерации и их главнокомандующего. Сам ветеран вину отрицал, заявляя, что не вел никакой страницы. Тем не менее если полковник, ранее оправданный по обвинению в покушении на Анатолия Чубайса, в течение года совершит еще одно административное правонарушение, в его отношении могут начать уголовное преследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Квачков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Владимир Квачков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Основанием для привлечения полковника в отставке к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КОАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ) послужили якобы размещенные им в 2022 году три поста в «Одноклассниках», в которых выражалось нелицеприятное мнение о действиях вооруженных сил России в зоне СВО, за что, по мнению автора, несло ответственность их руководство.

В ходе заседания адвокат Владимир Селюков ходатайствовал о проведении судебной компьютерно-технической экспертизы, чтобы ответить на вопрос, действительно ли автором сообщений являлся его доверитель Квачков, а также выяснить, кто с каких адресов мог зарегистрировать спорную страницу. Сам господин Квачков заявил, что никогда подобной страницы не вел и «Одноклассниками» не пользовался. При этом он утверждал, что в соцсети «всякий может выложить что хочешь».

Полковник ходатайствовал о допросе семи свидетелей, которые могли бы подтвердить его непричастность к спорным постам.

Господин Квачков утверждал, что он является «неуверенным пользователем информационных технологий», поэтому написать и разместить в интернете ничего не мог.

А главное, не мог дискредитировать руководство ВС, поскольку «является русским офицером и подобные обвинения для него унизительны».

Господин Квачков добавил, что направлял руководству страны предложения о том, как надо вести СВО, от имени Общероссийского офицерского собрания, где он состоит, а не критиковал действия властей в интернете. Однако председательствующая отклонила ходатайства господ Квачкова и Селюкова, предложив полковнику дать пояснения по существу.

Тогда полковник в довольно резких выражениях выразил недоверие суду, еще раз заявив, что не состоит в группе «Квачков Владимир Васильевич» в «Одноклассниках», участие в которой ему приписывают. Он уже подал в Роскомнадзор заявление с требованием подтвердить его непричастность к спорной странице и заблокировать ее. Под одобрительный гул сторонников полковник заявил, что намерен добиться справедливости.

После непродолжительного изучения материалов дела, включавших протоколы осмотра страницы в «Одноклассниках» и справки об исследовании лингвистом трех сообщений в ней, председательствующая объявила об окончании судебного слушания. В совещательной комнате она пробыла не более десяти минут.

Ее решением на Владимира Квачкова был наложен административный штраф в 40 тыс. руб., что вызвало недовольство как самого офицера, так и группы его поддержки. Судебные приставы отреагировали на это мгновенно, попросив публику покинуть зал.

Как пояснил “Ъ” Владимир Селюков, он по-прежнему уверен в невиновности доверителя. «Мы будем обжаловать судебное решение,— отметил адвокат,— тем более что повторное административное нарушение может привести к установлению административного надзора и к возбуждению против Владимира Васильевича уголовного дела по ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации, предусматривающие санкцию до пяти лет лишения свободы.— “Ъ”)».

Как уже сообщал “Ъ”, кавалер ряда орденов за участие в боевых действиях в Афганистане и Чечне Владимир Квачков стал известен широкой публике после задержания по делу о покушении в марте 2005 года на тогдашнего главу РАО ЕЭС Анатолия Чубайса. Но присяжные дважды — в 2008 и 2010 годах оправдывали его и предполагаемых сообщников. На свободе оправданный пробыл недолго — в 2013 году господин Квачков получил 13 лет колонии за подготовку вооруженного мятежа. Верховный суд РФ снизил этот срок до восьми лет. Но при отбытии наказания в колонии, в августе 2017 года, ему добавили еще полтора года за распространение в интернете экстремистского видеоролика. На свободу полковник ГРУ в отставке вышел в феврале 2019 года, после того как вмененная ему ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды) была частично декриминализована.

Алексей Соковнин