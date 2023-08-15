Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экс-полковника ГРУ Квачкова оштрафовали на 40 тыс. руб. за дискредитацию армии

Тверской суд Москвы оштрафовал отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова на 40 тыс. руб. по статье о дискредитации ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на суд.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«РИА Новости» не уточняет, что стало причиной для составления протокола о дискредитации ВС РФ.

Как пишет Telegram-канал Baza, поводом стали три поста с фотографией и текстом, которые были опубликованы в социальной сети «Одноклассники» в группе «Квачков Владимир Васильевич» с 21 тыс. подписчиков. По версии полицейских, господин Квачков — администратор ресурса с 2019 года.

Сам Владимир Квачков на заседании заявил, что у него нет доступа к этому ресурсу. По его словам, он узнал о существовании группы от полицейских, когда те составили на него протокол об административном правонарушении. Он также заявил, что подал жалобу в Роскомнадзор.

О возбуждении административного дела против Владимира Квачкова стало известно 18 июля. Господин Квачков говорил, что, по его мнению, дискредитацией вооруженных сил могли посчитать опубликованное им в соцсетях обращение «Общероссийского офицерского собрания», в котором он и его соратники критикуют ход военной операции на Украине, а также призывают «перейти от ведения спецоперации к полномасштабной войне с украинской армией». Ему грозил штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

В 2005 году Владимира Квачкова обвиняли в покушении на Анатолия Чубайса, но присяжные его оправдали. В 2013 году приговорили к восьми годам колонии за попытку организации вооруженного мятежа. На свободу он вышел в феврале 2019 года.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...