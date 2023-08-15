Экс-полковника ГРУ Квачкова оштрафовали на 40 тыс. руб. за дискредитацию армии

Тверской суд Москвы оштрафовал отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова на 40 тыс. руб. по статье о дискредитации ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«РИА Новости» не уточняет, что стало причиной для составления протокола о дискредитации ВС РФ.

Как пишет Telegram-канал Baza, поводом стали три поста с фотографией и текстом, которые были опубликованы в социальной сети «Одноклассники» в группе «Квачков Владимир Васильевич» с 21 тыс. подписчиков. По версии полицейских, господин Квачков — администратор ресурса с 2019 года.

Сам Владимир Квачков на заседании заявил, что у него нет доступа к этому ресурсу. По его словам, он узнал о существовании группы от полицейских, когда те составили на него протокол об административном правонарушении. Он также заявил, что подал жалобу в Роскомнадзор.

О возбуждении административного дела против Владимира Квачкова стало известно 18 июля. Господин Квачков говорил, что, по его мнению, дискредитацией вооруженных сил могли посчитать опубликованное им в соцсетях обращение «Общероссийского офицерского собрания», в котором он и его соратники критикуют ход военной операции на Украине, а также призывают «перейти от ведения спецоперации к полномасштабной войне с украинской армией». Ему грозил штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

В 2005 году Владимира Квачкова обвиняли в покушении на Анатолия Чубайса, но присяжные его оправдали. В 2013 году приговорили к восьми годам колонии за попытку организации вооруженного мятежа. На свободу он вышел в феврале 2019 года.

Олеся Павленко