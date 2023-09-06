МВД ФРГ: Берлин не получал запросов от Киева об экстрадиции уклонистов

Представитель министерства внутренних дел Германии Максимилиан Каль заявил, что немецкое правительство пока не получало запросов от властей Украины о выдаче украинских граждан, уклоняющихся от военной службы. Он отметил, что все украинцы в Германии имеют статус беженцев и защищены законодательством Евросоюза.

«Нам неизвестно о таком запросе украинского правительства. Мы можем лишь указать на то, что все беженцы имеют единый, закрепленный в законе ЕС статус защиты»,— сказал господин Каль в ходе брифинга (цитата по «РИА Новости»).

Ранее глава правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что правоохранительные органы Украины будут требовать экстрадиции мужчин призывного возраста, незаконно покинувших страну, спасаясь от мобилизации. В связи с этим, согласно подписанному президентом Украины Владимиром Зеленским поручению, идет проверка всех листов о нетрудоспособности, выданных военно-медицинскими комиссиями после 24 февраля 2022 года.

4 сентября газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники сообщила, что Польша начала экстрадировать украинцев по запросу украинских властей. Отмечалось, что речь идет об украинцах, организовавших отправку нелегальных мигрантов из Польши в другие страны Европы. Газета уточняла, что украинские власти могут потребовать от Польши экстрадиции и уклонившихся от мобилизации украинцев, но такая процедура потребует официальных запросов.

5 сентября представитель президента Украины в Верховной раде Федор Вениславский заявил, что массовой экстрадиции уклоняющихся от мобилизации украинцев нет, уголовная ответственность носит индивидуальный характер. Он отметил, что экстрадиция уклонистов — непростая процедура и что власти Украины будут думать, как сделать ее более гибкой.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов